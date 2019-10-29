Украина проведет ракетные учения в акватории Черного моря

СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Украина планирует провести тактические учения в Херсонской области у границы с Крымом, сообщает пресс-центр командования Воздушных сил ВС Украины.

Мероприятия назначены на период с 31 октября по 4 ноября и должны пройти на полигоне Ягорлык в акватории Черного моря.

Учения будут сопровождаться боевой стрельбой из зенитных ракетных комплексов "Бук"-М1 и С-300ПТ. Также заявлены испытания ракет к различным модификациям С-300 (ПТ, ПС и В1) и ведомственные тесты ЗРК С-125-2Д1.

Уточняется, что на время стрельб прилегающая к району учений акватория Черного моря объявлена закрытой зоной, закрыто также воздушное пространство в районе стрельб.

На 30-31 октября также намечен визит на Украину генсека НАТО Йенса Столтенберга и заход в одесский порт четырех кораблей альянса.

Коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik прокомментировал эту информацию.

"Украина часто проводит учения на границе с Крымом, в прилегающей акватории, осуществляет ракетные запуски. Это штатное явление для украинской армии. Но, с другой стороны, нужно учитывать и политическую подоплеку, и вероятность провокаций… Для наших вооруженных сил, которые размещены на полуострове Крым, это является дополнительной тренировкой, мы отслеживаем все эти учения. Во-первых, с точки зрения безопасности ‒ не все средства вооружения украинской армии достаточно исправны, могут случайно и к нам залететь. И во-вторых, чтобы не допустить провокаций, если они вдруг возникнут", ‒ сказал Алексей Леонков.

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