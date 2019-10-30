Неразрешимых сложностей нет: министр обороны Турции рассказал о переговорах в Сочи

СУХУМ, 30 окт – Sputnik. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар перед началом заседания фракции "Партии справедливости и развития" (ПСР) в парламенте ответил на вопросы Sputnik Турция относительно реализации Сочинских договоренностей Турции и России.

"Состоялся визит российской военной делегации. Ее совместная работа с нашими военными представителями продлилась несколько дней. В настоящее время работа завершена, наши российские коллеги вернулись в Москву. Работа велась в конструктивном ключе, в позитивной, основанной на взаимном доверии обстановке, в соответствии с договоренностями, достигнутыми ранее президентом Эрдоганом и президентом Путиным. В целом, работа идет успешно, есть некоторые сложности, однако их нельзя назвать неразрешимыми, и в ближайшие дни мы их устраним. Наши контакты, координация и сотрудничество продолжается", - сказал Акар.

Министр вновь подчеркнул, что Турция стремится к созданию в регионе зоны безопасности.

"Мы продолжаем вести борьбу с терроризмом, в первую очередь с ИГ*, курдской "Партией демократического союза", "Рабочей партией Курдистана" , Отрядами народной самообороны (YPG). Наше сотрудничество с Россией в этом направлении успешно продолжается. Мы работаем по таким направлениям, как создание зоны безопасности в регионе, обеспечение безопасности на приграничных территориях нашей страны, налаживание мира и стабильности в регионе, содействие безопасному возвращению наших сирийских братьев на родину", - сказал Хулуси Акар.

Он также отметил, что Турция в рамках работы по этим направлениям действует с уважением к территориальной целостности Сирии.

"Как известно, члены Конституционного комитета прибыли в Женеву. Мы выступаем за создание конституции, проведение выборов в Сирии и обеспечиваем всяческую поддержку этому процессу по мере своих возможностей. Мы верим в то, что значительная часть проблем в этом направлении будет урегулирована в ближайшие дни", - заметил он.

На вопрос о том, началось ли патрулирование вдоль зоны безопасности, Акар ответил: "Оно начнется в ближайшее время".

* Террористическая организация, запрещена в России

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