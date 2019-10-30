20:14 30 Октября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.87
  • EUR71.01
Поиск
Города мира. Париж. Архивное фото

Работа мечты: в Британии путешественнику будут платить два миллиона рублей

© Sputnik / Ирина Калашникова
В мире
Получить короткую ссылку
14 0 0
Sputnik Абхазия

От соискателя на вакансию мечты потребуется рассказывать о своих впечатлениях в роликах на YouTube и в соцсетях.

СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Британский агрегатор скидок Wowcher разместил на сайте вакансию путешественника, который будет рассказывать о своих поездках в социальных сетях и получать за это годовую зарплату - 25 тысяч фунтов стерлингов, что составляет два с половина миллиона рублей.

В течение года счастливчик посетит 40 городов в разных странах, включая США, Таиланд, ОАЭ, Италию, Исландию и другие. Он сможет взять с собой друга, при этом в каждую поездку можно брать разных попутчиков.

Заявки принимаются от кандидатов с действительным загранпаспортом, которым исполнилось 18 лет.

Претендентам необходимо до 30 декабря разместить в своем интернет-аккаунте 30-секундное видео и рассказать, почему именно они подходят на эту должность. В публикации нужно отметить трех своих друзей.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Древнегреческие страсти в трех цветах: "Электра" на сцене РУСДРАМа
"Никто не смотрит": RT ответил Навальному роликом
Статистика преступлений в Абхазии
Преступление и наказание: криминогенная обстановка в Абхазии c 2008 по 2018 годы
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться