Из Абхазии с любовью: что захватить домой

О том на каких сувенирах чаще всего останавливают свой выбор отдыхающие в Абхазии, где искать лучший подарок и на что следует обращать внимание при выборе презента, читайте в колонке Русланы Гергедава для Sputnik Абхазия.

Редкий путешественник возвращается из поездки без сувенира. Подарков ждут родственники и друзья. Общаясь с туристами в Абхазии, пыталась разобраться в предпочтениях отдыхающих.

Определиться с памятными подарками, как выяснилось, не так уж и легко. Туристам всегда хочется заполучить что-то необычное и неповторимое. Поэтому мой вам совет - сначала разберитесь, чего хотите вы и чего ждут от вас.

Самым универсальным подарком взрослому может стать абхазское вино. Помимо заводского, есть и прекрасные образцы домашнего виноделия. В этом случае к выбору надо подходить очень строго, обязательно советоваться со знатоками и не брать на случайных "точках" с рук.

Очень мило и эффектно смотрится абхазское вино в глиняных бутылках. В такую прелесть вряд ли разольют "второй сорт".

Те же правила распространяются и на "абхазское ракетное топливо" - чачу. Она может быть самой разной крепости, считается, чем ее градус выше, тем она круче. И непременно берите ту, что гонят из винограда. Друзья дома непременно оценят.

По вкусняшкам

Наиболее интересным лакомством, которое необходимо взять в обратный путь, остается "аджинджухуа" - это нанизанные на нить орехи, покрытые сладкой оболочкой из виноградного сока. Они бывают из грецкого ореха и фундука.

Еще один очень вкусный десерт из Абхазии "алахарыю" - ароматная сухая пастила из фруктов. В ее состав не входит сахар, поэтому она имеет легкий кисловатый привкус и хранится долго.

Разнообразие видов меда может поразить даже искушенного гостя Абхазии. Но опять же, не покупайте его абы где. Ищите только натуральный.

В Абхазии выращивают чай. Это недорогой, но очень приятный подарок. Покупать его лучше в магазинах или на рынке.

Набор специй, особенно аджика – самый верный способ угодить родственникам и друзьям, которым повезло меньше, чем вам.

Ближе к телу

В Абхазии можно примерить и купить дизайнерскую одежду местного производства с национальными элементами. Весьма популярны поло и худи с газырями, рубашки и платья с золотыми узорами.

Как ни странно это прозвучит, но по-настоящему неординарным и очень интересным подарком станет мочалка. Не простая, а натуральная. Ее делают из люффы. Растение напоминает внешним видом кабачок.

Неопасное оружие

С транспортировкой настоящего холодного оружия через границу могут возникнуть проблемы. Лучше все же приобрести сувенирный аналог. Он будет не менее эффектно смотреться в интерьере и, на первый взгляд, почти не отличим от настоящего.

Всякие мелочи в виде магнитиков, чашек, бижутерии, шкатулочек, тарелочек, ракушек, на мой взгляд, особого внимания не заслуживают. По крайней мере, достойные экземпляры этого "сувенирного творчества" мне не попадались. Выбор за вами.