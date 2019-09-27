Давить на Россию санкциями бессмысленно: как прошла встреча Лаврова и Помпео

Встреча Сергея Лаврова и Майка Помпео состоялась на полях Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке.

СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Майком Помпео широкий круг вопросов, в том числе ситуацию вокруг Корейского полуострова, Афганистана и Украины, региона Ближнего Востока и Северной Африки, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

Сирия и новые антироссийские санкции

Сергей Лавров отметил на встрече тщетность попыток Вашингтона оказывать санкционное давление на Россию, подчеркнув, что они "лишь подрывают перспективы двустороннего взаимодействия в интересах решения ключевых мировых проблем и расшатывают глобальную безопасность".

Министерство финансов США в четверг объявило о введении санкций в отношении троих россиян, пяти судов и одной российской компании из-за нарушения режима американских санкций по Сирии.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что российский бизнес внесен в список санкций за "поддержку военной машины Асада и поставки нефти российским вооруженным силам в Сирии".

Ранее в МИД РФ заявили, что США "открыто встали на сторону террористов", поскольку ВКС России помогают сирийским правительственным войскам в борьбе с терроризмом.

Однако, как сообщает МИД РФ, Россия и США выразили согласие в том, что основой урегулирования ситуации в Сирии является мирный переговорный процесс.

Невыдача виз членам делегации РФ

Несколько членов делегации РФ не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Накануне встречи Лаврова и Помпео посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что Москва рассчитывала, что на встрече в Нью-Йорке стороны сконцентрируются на улучшении отношений, но они были вынуждены начать с обсуждения проблем виз и санкций, введенных Вашингтоном ранее на этой неделе.

На встрече глава МИД России обратил внимание госсекретаря США Майка Помпео на неприемлемость ситуации с невыдачей виз ряду членов российской делегации для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

При этом Лавров подчеркнул, что Россия открыта для диалога с США в самых разных областях, однако конструктивное сотрудничество возможно только на основе уважения интересов друг друга.

Майк Помпео по итогам встречи воздержался от комментариев и не ответил на вопросы журналистов.

Последняя встреча Сергей Лаврова и Майкла Помпео состоялась в мае этого года.

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