Прирученные хищники: древнейшие породы кошек, существующие до сих пор

Согласно последним научным данным, кошек одомашнили около десяти тысяч лет назад на Ближнем Востоке. Их предками были дикие ливийские кошки (Felis silvestris lybica), а первыми хозяевами — фермеры Египта и Леванта.

Ученые предполагают, что среди первых прирученных хищников не было животных со светлыми пятнами на морде и лапах: генетические варианты такой расцветки появились только в Средние века. Породы кошек, внешне не менявшиеся тысячелетиями, подтверждают эту гипотезу.

Водоплавающие кошки

Турецкие ваны — белые длинношерстные животные с пятнами за ушами — считаются одной из древнейших кошачьих пород в мире. Изучение их ДНК показало, что вокруг озера Ван на Армянском нагорье эти пушистые зверьки селились уже несколько тысяч лет назад.

В их геноме есть несколько мутаций, которые помогли им адаптироваться к жизни на берегах водоема. Представители этой породы любят воду, отлично плавают и умеют ловить рыбу на мелководье. У них отсутствует подшерсток, а шерсть обладает водоотталкивающей способностью, поэтому очень быстро сохнет.

Для ванов характерно низкое генетическое разнообразие, так как долгое время они жили изолированно и почти не контактировали с другими породами. При этом у них не бывает специфических наследственных заболеваний, но попытки вывести абсолютно белую ванскую кошку с разноцветными глазами (так называемую ван кедиси) периодически приводят к появлению глухого потомства.

Согласно работе финских ученых, турецкие ваны более агрессивны по отношению к людям и животным, чем представители других пород. Они считаются кошками одного хозяина и по поведению больше похожи на собак.

CC BY 3.0 / Heikki Siltala @ www.heikkisilta / Кошка породы турецкий ван

Кошки-охотники

Самые древние образцы ДНК возрастом почти три тысячи лет удалось извлечь из останков мумифицированной кошки в Египте. Судя по всему, от этой разновидности домашних питомцев происходит большинство современных пород.

При этом сегодня существуют животные, чей внешний облик практически не отличается от изображений времен фараонов: короткая пятнистая шерсть, небольшое вытянутое тело и миндалевидные глаза. Речь о египетских мау — породе, которую удалось восстановить в середине ХХ века.

Мау считаются едва ли не лучшими охотниками среди себе подобных. Как правило, у уличных кошек лишь две попытки из двадцати заканчиваются поимкой крысы. Представители египетской породы редко остаются без добычи. В этом им помогают феноменальные спринтерские способности: мау способны развивать скорость до 58 километров в час. Складки перед задними ногами, свисающие под животом, предназначены для большего размаха задних лап при высоких прыжках и беге.

© CC BY 2.0/liz west, страница Musée des Beaux-Arts de Rennes в Facebook Ученые предполагают, что мумифицированные древнеегипетские кошки внешне были похожи на современных мау.

Любимцы викингов

В мире существует только одна порода кошек, представители которой умеют спускаться с деревьев вниз головой. Это норвежские лесные коты, упоминания о которых встречаются еще в скандинавской мифологии. Изображения животных, впряженных в колесницу богини любви и войны Фрейи, очень похожи на современных представителей вида. Их останки находят в захоронениях викингов VIII-XI веков на севере Германии, а в датском Музее естественной истории представлена одежда воинов, сделанная из кошачьих шкур.

По мнению ученых, норвежские лесные коты совершали длительные морские путешествия бок о бок с викингами. На кораблях — драккарах — водились крысы, и кошки никогда не оставались без работы. Этим объясняется то, что уже в раннем Средневековье эти животные добрались до Гренландии.

Как и большинство древних пород, норвежские лесные коты не боятся воды. У них теплая длинная шерсть с густым подшерстком и развитые цепкие когти, необходимые для лазанья по деревьям и ловли рыбы. Эти животные любят сопровождать хозяев во время долгих пеших прогулок. При этом, как правило, одинаково хорошо относятся ко всем членам семьи, а вот с посторонними людьми на контакт практически не идут.

CC BY-SA 3.0 / Gangburgondes / За счет густой длинной шерсти и густого подшерстка норвежские лесные коты хорошо переносят низкие температуры

Приносящие удачу

В тайском литературном памятнике XIV-XV веков "Книга стихов о кошках" упоминаются голубые коты си-ват — "приносящие удачу". Сегодня эта порода известна под названием корат — в честь одноименного высокогорного плато на северо-востоке Таиланда, где эти звери живут уже несколько сотен лет.

Внешне кораты напоминают русскую голубую кошку, хотя они совсем не близкие родственники. У них нет подшерстка, голова имеет форму сердечка, глаза довольно большие, чаще всего зелено-оливкового цвета.

Эта порода вместе с турецким ваном официально считается аборигенной, то есть она не была выведена человеком искусственным путем. Но в отличие от ванов кораты более ласковые, общительные и легко уживаются с другими животными, в том числе собаками. Несмотря на то что это достаточно активные и подвижные кошки, они не любят прыгать, лазить по деревьям и предпочитают держаться на полу.

CC BY 3.0 / Heikki Siltala / Первые упоминания о коратах появились не раньше XIV. Однако ученые предполагают, что эта порода существует около тысячи лет

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