Россия и Турция начали второе совместное патрулирование в Сирии

Впервые совместное патрулирование будет организовано по новому маршруту, который, стартовав от пункта таможенного перехода Айлишар, пройдет сначала в западном, а затем продолжится в восточном направлении вдоль сирийско-турецкой границы.

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Российские и турецкие военные приступили ко второму совместному патрулированию на северо-востоке Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны России.

"С 12.20 5 ноября второй совместный патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции приступил к работе в новом приграничном районе, находящемся в нескольких километрах к северу от населенного пункта Кобани", - говорится в сообщении.

Сообщается, что патрулирование ведется на бронированных автомобилях "Тигр" российской военной полиции и бронеавтомобилях Kirpi турецкой пограничной службы. Всего в составе патруля на маршруте находится восемь единиц военной техники и около 50 военнослужащих обеих стран.

"Общая протяженность маршрута патрулирования составит более 160 километров и пройдет через крупные населенные пункты Бандар-Хан и Шиух-Фаухани", - добавляется в сообщении.

За движением колонны в режиме реального времени следит российский беспилотник "Орлан-10".

Информацию о начале патрулирования подтвердило и Минобороны Турции.

Это уже второе совместное с Турцией патрулирование границы, но первое – в районе Кобани. Первый патруль в минувшую пятницу вышел от таможенного перехода Дербесия (это более 300 километров от Кобани) и прошел на запад 110 километров туда и обратно на глубине 6 километров от границы. Все прошло без инцидентов.

Кобани, или Айн-аль-Араб, был одним из центров самопровозглашенной курдской автономии на севере Сирии, в его окрестностях также располагалась военная база международной коалиции во главе с США. С началом турецкой операции "Источник мира" американцы оставили Кобани, и курдам пришлось начать переговоры с Дамаском, по итогам которых сирийская армия вошла в Кобани и закрепилась вдоль пограничной полосы.

Теперь на господствующей высоте у Кобани расположена не американская, а российская база военной полиции. Российская военная полиция вошла в Кобани на позапрошлой неделе, ее задача - следить за порядком в 30-километровой зоне, которую по соглашению Москвы с Анкарой и с согласия Дамаска покинули курдские отряды.

Ситуация в курдских районах на границе Сирии и Турции начала стабилизироваться после подписания российско-турецкого меморандума 22 октября. Согласно одному из его пунктов, на сирийскую сторону границы за пределами зоны операции "Источник мира" введена российская военная полиция и сирийская пограничная служба.

Россияне и сирийцы призваны содействовать выводу курдских отрядов на 30 километров от границы, который, как заявлял на прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу, уже завершился досрочно.

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