Это бесплатно: власти сицилийского города объявили о раздаче домов

Бегство граждан из небольших городов и деревень — серьезная проблема для многих государств Евросоюза.

СУХУМ, 6 ноя — Sputnik. Власти сицилийского города Каммарата рассчитывают привлечь новых жителей, предлагая им дома бесплатно, передает РИА Новости о ссылкой на Lonely Planet.

Сейчас в Каммарате, расположенной в полутора часах езды от Палермо, проживает чуть более шести тысяч человек. На протяжении многих лет численность населения сокращалась: молодежь в поисках работы уезжала в другие регионы Италии и Европы.

Винченцо Джамброне, мэр города, заявил, что не хочет, чтобы он исчез, поэтому предлагает уехавшим собственникам бесплатно передать свои дома новым жителям.

"Владельцы недвижимости не думают об ущербе, который они наносят, когда бросают дома, отказываются реконструировать их. Меняется ландшафт, появляется риск опасных обрушений", — сказал Джамброне.

Он добавил, что не может видеть, как "этот великолепный старинный город опустел и превратился в руины".

Сейчас новым горожанам доступно около дюжины каменных домов, однако вскоре к ним прибавится еще 100.

При переезде приоритет будет у молодых семей с детьми, также они получат небольшой подарок — тысячу евро. Правда, потенциальным жителям придется внести залог в размере пяти тысяч евро и отремонтировать дом. После завершения реконструкции депозит будет возвращен.

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