Война за нефть, инсценировки и "пыточные": Асад дал интервью RT

Президент Сирии Башар Асад дал большое интервью телеканалу RT, прокомментировал информацию о возможных сирийско-российских "двойных ударах", отношениях с США, химатаках, "пыточных" подразделениях при правительстве САР, а также различиях между переговорами в Сочи и Женеве.

Женева и Сочи

Женевский процесс по урегулированию ситуации в Сирии был уловкой американцев для смещения правительства САР, он провалился, переговоры в Сочи дают свои плоды, заявил Башар Асад.

"Это была уловка американцев: попытка через политический процесс добиться своих целей, которые не удалось осуществить ранее – сначала посредством демонстраций, а затем поддерживая террористов. Поэтому, собственно, женевский процесс и провалился: его цель заключалась в том, чтобы сместить действующее сирийское правительство через некий переходный орган, что бы он там собой ни представлял... Затем они провели бы мирную смену власти и получили контроль над Сирией, как уже поступали во многих других странах", - сказал президент Сирии.

Он отметил, что "Женева" и не увенчалась успехом, "и потому мы отправились в Сочи, в Россию".

"И сочинский форум сейчас дает свои плоды. У нас была делегация в прошлом месяце… и на прошлой неделе они начали переговоры по поводу конституции", - отметил сирийский лидер.

Договоренность о создании комитета для выработки конституционной реформы в Сирии была достигнута на конгрессе национального диалога в Сочи в январе 2018 года.

В Женеве 30 октября открылось первое заседание сирийского Конституционного комитета, в котором принимают участие представители правительства, оппозиции и гражданского общества. Основная работа конституционного комитета Сирии началась 4 ноября в составе малой группы из 45 человек, до этого делегации обсуждали организационные вопросы.

"Если речь об этих переговорах, то тут "Женева" - не более чем место, площадка. С точки зрения политического процесса мы по-прежнему в Сочи. Неважно, где проходят встречи или начинаются переговоры — это продолжение сочинского процесса", - заявил сирийский президент.

"Полномасштабные инсценировки" химатак

Президент Сирии Башар Асад назвал "полномасштабной инсценировкой" видеозаписи якобы применения Дамаском химоружия в Сирии.

"Была организована полномасштабная инсценировка, и некоторые ее участники выступали в роли жертв в ходе множества "инцидентов", которые связаны не только с химоружием, но даже с бомбардировками… Человек прикидывается жертвой, а по окончании съёмок как ни в чём ни бывало встаёт и без проблем двигается – это есть на Youtube. Там все отлично видно. Мы можем предоставить вам доказательства", - заявил он в интервью телеканалу RT.

После крупнейшей газовой атаки, происшедшей в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия.

Страны Запада неоднократно обвиняли сирийские власти в применении химоружия, а Дамаск неоднократно заявлял, что никогда не применял химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.

Российские интересы

Асад назвал причины, по которым Россия отправляет своих военных в Сирию

Отправляя своих солдат в Сирию, Россия защищает собственный народ, так как идеология терроризма не признает политических границ, для него ареной является весь мир, сказал Башар Асад.

"Даже в Сирии никто не стал бы отдавать свою жизнь просто за человека… Люди, массы людей, готовы пойти на смерть ради какого-то дела - а именно ради защиты своей страны, защиты своего существования, своего будущего… И уж тем более умирать за некоего человека - диктатора или не диктатора - не станет тот, кто прибыл из другой страны. Чтобы президент Путин отправлял людей умирать за какого-то одного человека или рисковал интересами своей страны ради этого самого человека - такое просто нелогично", - сказал Асад.

"Вообще, Россия, согласно заявлениям официальных лиц…, я имею в виду президента Путина, господина Лаврова и других… Так вот, они тем или иным образом защищают российские интересы. Один аспект заключается здесь в том, что борьба с терроризмом в другом государстве, будь то Сирия или какая-либо другая страна, поможет защитить российский народ, так как терроризм и его идеология не знает границ – он не признает политических границ. Для терроризма ареной является весь мир", - пояснил глава государства.

Еще одной причиной, по его словам, является реализация норм международного права. "С их точки зрения, соблюдение данных норм коррелируется с их национальными интересами. То есть реализация норм международного права в мире будет способствовать интересам российского народа. Таким образом, их действия соотносятся с их национальными интересами, с глобальной стабильностью, а также с сирийским интересами и стабильностью в Сирии", - заключил Асад.

"Пыточные" подразделения при правительстве

Президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу RT опроверг информацию СМИ о том, что при сирийском правительстве есть подразделения, якобы занимающиеся пытками людей.

Ранее СМИ сообщили, что зимой в Германии были арестованы Анвар Раслан и Эйяд аль-Гариб, которые якобы являются бывшими высокопоставленными сотрудниками сирийской разведки и принимали участие в пытках и избиениях сирийских граждан. Отмечалось, что они являются бывшими сотрудники главного разведывательного управления САР.

"У нас нет подразделений, занимающихся пытками. В Сирии нет такой политики. Зачем нам пытать людей? Главный вопрос — зачем? Это какое-то психическое состояние, что ли? Кому-то просто хочется реализовать садистское желание истязать людей? К чему пытки? Нужна информация? У нас есть вся необходимая информация", - сказал Асад, комментируя информацию о том, что задержанные якобы являются сотрудниками "пыточных" подразделений при правительстве САР.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Был создан конституционный комитет, куда вошла и оппозиция. Первое заседание комитета прошло 30 октября в Женеве.

Война за нефть

Одним из факторов начала войны в Сирии могла стать борьба за нефть, заявил Асад.

"Некоторые утверждают, что президента Асада якобы попросили позволить провести через Сирию газопровод с юга на север, а тот отказал ради России. На самом деле такого не было. Но вот проект строительства трубопровода с востока на запад – из Ирана через Ирак и Сирию к Средиземному морю – действительно был. Могло ли это стать причиной? Не исключено. Если нефть можно считать фактором начала войны, то такая вероятность есть. Но это не единственный фактор", - сказал Асад.

При этом президент Сирии подчеркнул, что "США ведут войну со всем остальным миром".

"Однако в деле мирового лидерства США никого желают признавать партнером – даже Великобританию, Францию и другие крупные страны. Я бы не назвал их "великими державами", поскольку значение здесь иное, они перестали быть "великими"… Так вот, партнеров США не признают и потому ведут сейчас борьбу", - отметил он.

Войну в Сирии Асад назвал Третьей мировой в миниатюре. "Война в Сирии - это такая миниатюрная модель Третьей мировой войны, которая ведется опосредованно. Факторы могут быть разными, и нефть - лишь один из них, далеко не единственный. Я не считаю, что война началась только из-за нефти", - заключил он.

Об Эрдогане в Сирии

Формирования, относящиеся к курдской партии "Демократический союз", дали президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану повод для вторжения в Сирию, однако это не говорит о законности его действий - он во всех смыслах действует в САР незаконно, заявил в интервью RT сирийский лидер Башар Асад.

"У Эрдогана есть своя повестка, и в ней две части: это его собственные цели, связанные с "Братьями-мусульманами" (организация запрещена в РФ), а также задачи, стоящие перед ним как перед марионеткой США. В его повестке первое сочетается со вторым. В то же время формирования, относящиеся к партии "Демократический союз", дали ему повод для вторжения в Сирию. Это вовсе не значит, что оно совершено на законных основаниях - Эрдоган здесь действует незаконно во всех смыслах этого слова, но повод ему обеспечили", — сказал Асад.

Как напомнил сирийский президент, Эрдоган годами говорил о своем намерении устроить вторжение на север Сирии и очистить этот район от "террористов", под которыми имел в виду формирования, связанные с "Демократическим союзом".

"Они дали ему повод. Вот что произошло. Так что да, они были виноваты, но в конечном счете вторжение осуществил Эрдоган", - добавил Асад.

Девятого октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. К его урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Был создан конституционный комитет, куда вошла и оппозиция.