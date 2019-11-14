Без опыта: командир разбившегося в Казани Boeing летал по фальшивым документам

СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. Командир экипажа самолета Boeing 737-500, потерпевшего крушение в аэропорту Казани в 2013 году, Рустем Салихов летал по поддельным документам и не имел достаточных навыков пилотирования, сообщает Следственный комитет России.
Следователи установили и лиц, по вине которых Салихов был допущен к полетам. Так, занимавший должность заместителя гендиректора авиакомпании "Татарстан" Валерий Портнов направил в 2009 году документы Салихова, содержащие недостоверные сведения, в межрегиональное управление Росавиации.
Там, по халатности руководителя, не была организована проверка подлинности представленного авиакомпанией свидетельства пилота.
"В результате, Салихов, не имея базовых знаний, навыков и опыта пилота, стал осуществлять пассажирские авиаперевозки в качестве пилота воздушного судна", - говорится в сообщении.
В ходе следствия установлено, что к авиакатастрофе привели ошибочные действия командира воздушного судна Салихова и второго пилота Виктора Гуцула.
В результате авиакатастрофы погибли 50 человек.
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