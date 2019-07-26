Правда о Боинге над Донбассом: битва Запада с реальностью

О реальных причинах авиакатастрофы над небом Донбасса в 2014 году, позиция малазийских властей и документальном фильме "МН17 — Призыв к справедливости" рассуждает автор РИА Новости Ирина Алкснис.

Главной сенсацией документального фильма "МН17 — Призыв к справедливости", созданного голландским журналистом Максом ван дер Верффом, без сомнения, стали заявления высокопоставленных представителей Малайзии.

Можно усомниться в иных аспектах проведенного журналистского расследования. Например, не поверить заключению малайзийской фирмы OG IT Forensic Services, специализирующейся на анализе аудио-, видео- и цифровых материалов для судебных разбирательств и утверждающей, что запись телефонных разговоров, представленная Киевом в качестве доказательства причастности России к крушению Boeing над Донбассом в 2014 году, содержит следы монтажа. Или же посчитать неправдоподобным утверждение, что Запад тогда готовился к масштабной военной операции против ДНР и ЛНР. Или же не испытывать доверия к очевидице событий, чьи слова прямо противоречат озвученной следствием информации.

Но никак невозможно обойти факт, что позиция Малайзии в своей сути сводится к недвусмысленному заявлению: мы не верим официальной версии катастрофы и Западу, огульно обвиняющему в произошедшем Россию, пишет автор РИА Новости Ирина Алкснис.

Как прокомментировал в фильме ситуацию премьер-министр азиатской страны Мохамад Махатхир, "они на самом деле не смотрят на причины аварии и на то, кто нес ответственность, но уже решили, что это должна быть Россия. Мы не можем принять такое отношение".

Прямо-таки шпионским боевиком выглядят откровения руководителя группы следователей при правительстве и директора Национального совета безопасности полковника Мохамада Сакри, который был отправлен на Украину тогдашним премьером Наджибом Разаком за черными ящиками МН17. Формально рутинная процедура вынужденно превратилась в секретную спецоперацию малайзийцев, поскольку они столкнулись с последовательным сопротивлением Украины и США, а другого способа достичь цели, кроме "шпионского триллера", просто не было.

Отдельной эпопеей стало то, что Малайзию, которая является главной пострадавшей стороной, поскольку именно ее самолет потерпел крушение, много месяцев вообще не допускали к расследованию — и в итоге полностью лишили в нем полномочий.

Впрочем, наверное, "сенсация" — слишком сильное слово. Ведь ничего радикально нового ни Махатхир, ни Сакри не сказали. Фактически Куала-Лумпур твердит о том же, пусть и не раскрывая многих упомянутых в фильме деталей, все пять лет, что прошли с момента катастрофы.

А ведь эти годы были непростыми для страны. В частности, Наджиб Разак в 2018 году с треском вылетел из премьерского кресла в результате коррупционного скандала и сейчас находится под судом. Однако это ни в малейшей степени не повлияло на точку зрения нового (впрочем, скорее старого — Махатхир уже был премьером и вернулся в кресло на десятом десятке) руководства страны.

Чуть больше месяца назад тот же Мохамад Махатхир назвал обнародованный тогда доклад совместной следственной группы, в котором назывались имена россиян, якобы причастных к доставке зенитно-ракетного комплекса "Бук" на позицию в Донбассе и удару по Boeing, политически мотивированным и бездоказательным. Так что его высказывания в фильме ван дер Верффа — логичное продолжение прозвучавшего ранее.

Вся эта история производит, конечно, двойственное впечатление.

С одной стороны, она крайне угнетает. Государство на самом высоком уровне прямо и открыто обвиняет Запад в фальсификации расследования страшного преступления — но утыкается в непробиваемую стену тотального игнорирования, хамской беспардонности и уверенности в безнаказанности с той стороны.

И ладно, если бы это была страна-подозреваемый. Россия уже привыкла к тому, что любые ее усилия по выяснению правды пропадают втуне, будь то дело МН17, отравление Скрипалей или химатака в сирийской Думе. То же самое могут про себя сказать и многие другие страны, проходящие для коллективного Запада по классу государств-преступников. Но здесь под тот же каток попала страна-жертва.

Понятно же, что новые заявления малайзийцев ничего не изменят. Западный политический и медийный мейнстрим их снова просто не заметит и продолжит гнуть свою линию по обвинению Москвы. В лучшем случае мы получим несколько ернических комментариев от экспертов третьего эшелона, которые обвинят Путина в том, что он купил Куала-Лумпур и лично 94-летнего Махатхира. Достаточно ознакомиться с краткой биографией премьера, чтобы осознать масштаб личности человека, который в 1980-90-е годы превратил нищую, слаборазвитую страну в "азиатского тигра", чтобы оценить правдоподобность такого обвинения.

С другой стороны, в происходящем можно разглядеть и позитивные аспекты. Ведь у Запада не получается не только заставить малайзийские власти принять продвигаемую им версию, но хотя бы просто заткнуть их. Все, что он может, — игнорировать их позицию и не допускать ее трансляции в контролируемых им СМИ.

Это по-своему очень немало, но по сравнению с возможностями, которые были в распоряжении Штатов и Европы даже десять лет назад, нынешние выглядят откровенно жалко. Как, собственно, и декларация Совета ЕС недельной давности с призывом к России "принять свою ответственность" за крушение МН17. Это уже не столько давление и обвинение, сколько признание, что "у нас тут как-то ничего не получается, так что давайте вы сами все сделаете — признаете вину, осудите и казните себя. У нас лапки".

Процессы мировой политики последних лет обычно описывают в рамках концепции "Запад против не-Запада" (России/Ирана/Турции/Китая/КНДР — нужное подчеркнуть). Однако, чем дальше, тем более верной представляется иная конструкция идущего противостояния, а именно — "глобалистский Запад против реальности", в которой последняя все хуже поддается изменениям в угоду желаниям первого.

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