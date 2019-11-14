Процесс пошел: Олегу Бушеву из Абхазии начали оформлять вид на жительство в России

В мае этого года у 19-летнего молодого человека диагностировали серьезное заболевание сердца. Бушеву необходимо получение российского гражданства для лечения в России.

СУХУМ, 14 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Олегу Бушеву из Абхазии, у которого врачи диагностировали редкое заболевание сердца – дилатационную кардиомиопатию, начали оформлять вид на жительство в России, рассказала корреспонденту Sputnik Абхазия мать Олега Светлана Бушева.

"Вчера я отвезла заявление на оформление вида на жительство, а сегодня к нам домой приехали за подписью сына, без которой эта процедура не проводится. Оформление вида на жительство обычно длится два месяца. Не знаю, насколько получится ускорить эту процедуру", - отметила Бушева.

Она добавила, что активное участие в получении гражданства Олегу Бушеву помогают председатель Совета по делам молодежи при Патриархе Московском и всея Руси Кирилле Инал Ардзинба, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, посол Абхазии в России Игорь Ахба и многие граждане республики.

Не остались в стороне и ученики сухумской средней школы №15, учебу в которой Олег закончил в 2018 году. В "День добра" они провели ярмарку и собрали 50 тысяч рублей. Всю сумму они передали Светлане Бушевой.

В сравнении с тем, в каком состоянии Олега вывозили из Абхазии в Россию, сегодня он чувствует себя намного лучше, отметила Бушева.

19-летний Олег - студент Сухумского индустриального колледжа. В детстве ему был поставлен детстве диагноз - ДЦП, но он никак не отличался от своих сверстников.

В мае этого года у него возникли проблемы со здоровьем, Олег стал быстро уставать, появилась боль в мышцах. В Республиканской больнице ему ошибочно диагностировали заболевание желудка и больше месяца лечили по неверному диагнозу.

Но проблема Олега была куда серьезнее, оказалось, что у него дилатационная кардиомиопатия - его сердце увеличено в несколько раз и функционирует как сердце пожилого человека.

Сухумские врачи посоветовали вывезти юношу за пределы страны, так как лечить пациентов с таким диагнозом в республике не могут. Молодого человека обследовали в Институте сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Речь шла о том, что Олегу необходима пересадка сердца. Однако это оказалось проблемно, так как по российским законам операции подобного рода гражданам других государств не делают.

К ситуации подключился президент Абхазии, который поручил Министерству иностранных дел взять ситуацию под контроль.Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в России Игорь Ахба отправил письмо в МИД России с просьбой оказать содействие в получении гражданства Олегу Бушеву в ускоренном порядке.

Сейчас Олег находится на лечении в Институте сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева в Москве. Его состояние значительно улучшилось.

В течение года специалисты будут следить за состоянием пациента. Врачи предупредили семью, что пока говорить об отказе от пересадки сердца рано, возможно, операцию все-таки придется делать.

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