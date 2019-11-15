Абхазская аджика удивила посетителей турфорума в Уфе

Главная задача форума – это налаживание деловых контактов, обсуждение актуальных тем в области туризма и поиск путей решения различных проблем в этой сфере.

СУХУМ, 15 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Делегация из Абхазии участвует в форуме туриндустрии в Уфе, рассказала корреспонденту Sputnik президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.

Форум и выставка туриндустрии проходит в столице Башкирии Уфе с 13 по 16 ноября.

"Такое общение глаза в глаза рождает новые идеи, решения каких-то проблемных вопросов и проблем, которые нас, в принципе, объединяют. К примеру, мы затронули тему логистики из Уфы в Сухум. Было бы хорошо, если по этому маршруту следовал поезд. Также поговорили о круглогодичных, семейных и оздоровительных турах", - сказала Калягина.

Она добавила, что Торгово-промышленная палата Абхазии организовала стенд, где была представлена местная продукция, в том числе вина и аджика, которые удивили посетителей форума. Многие не ожидали, что абхазская аджика настолько острая.

"Мы им объяснили, что это настоящая аджика и сделана она из настоящего перца. Вина наши произвели прекрасное впечатление, особенно на молодежь. Люди задают много разных вопросов. В очередной раз мы убедились, что надо больше говорить об Абхазии за рубежом", - подчеркнула Анна Калягина.

Среди интересующихся были и те, кто не ожидал увидеть стенд Абхазии на форуме или же знают только некоторые ее города. Для таких посетителей была заготовлена карта республики, с помощью которой можно было наглядно показать, где расположены горы.



Поездка абхазской делегации совместно организована Госкомитетом по курортам и туризму республики и Торгово-промышленной палатой. В форуме в Уфе участвуют также руководители "Абхазского союза туризма", "Национальной туристической компании", представители туристического бизнеса. Руководитель башкирского регионального отделения "Опора России" Ляйсан Николаева организовала абхазской делегации встречу с туроператорами и турагентами, которые продают путевки в республику. Одной из наиболее обсуждаемых тем стала логистика, сказала Калягина.

Делегация из Абхазии приняла участие в форуме туриндустрии в Уфе © Foto / Анна Калягина

Делегация из Абхазии приняла участие в форуме туриндустрии © Foto / Анна Калягина

Делегация из Абхазии приняла участие в форуме туриндустрии © Foto / Анна Калягина 1 / 3 © Foto / Анна Калягина Делегация из Абхазии приняла участие в форуме туриндустрии в Уфе

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