Острый бизнес для Британии: аджика из Лондона

Молодые предприниматели Астамур Кортава и Гунда Хьюитт-Кортава стали производить абхазскую аджику в Великобритании. Каким спросом пользуется острая абхазская приправа в Лондоне и как развивается небольшой семейный бизнес, читайте в репортаже Асиды Квициния.

Асида Квициния, Sputnik.

Астамур Кортава и Гунда Хьюитт-Кортава после переезда в Англию стали задумываться над тем, чтобы открыть свое небольшое дело. Частые разговоры о том, что Лондону не хватает абхазских продуктов, навели семью на мысль заняться небольшим производством.

"Перебирая варианты, мы остановились на аджике и абхазском соусе «асыдзбал». Технологически производить аджику легче, и решили начать с нее. Запустить здесь бизнес довольно просто, достаточно известить уполномоченные органы по интернету и можно приступать к делу. Чтобы проверить реакцию потребителей, не вкладывая больших денег, — отличный вариант", — рассказывает Астамур Кортава.

Аджика — непривычный продукт для европейцев, семья Кортава начала продвигать ее на продуктовой ярмарке. Жители Лондона реагировали по-разному, но приняли новшество.

"Отзывы, которые оставляют наши клиенты, после того как впервые попробуют аджику, – вкусно, восхитительно, великолепно, фантастика. Многие по несколько минут всматриваются в продукт, не решаясь его попробовать, но мы настаиваем на том, чтобы они это сделали, и получаем благодарности за уговоры. Люди не ожидают в непривычном для них продукте, ощутить такое богатство вкуса", — продолжает предприниматель.

Успех на ярмарке вдохновил семью Кортава на более решительные действия. Первые партии готовили дома, но затем пришлось подыскивать цех. Департамент по поддержке малого бизнеса города Донкастер предложил начинающим бизнесменам несколько вариантов, один из них подошел идеально.

"Локация данного помещения, транспортная доступность и стоимость аренды подходили нам по всем параметрам. Осталось сделать вывеску, занести оборудование и начать работать в новых комфортных условиях", — продолжает он.

В фасадной части производства сделали магазин.

"Заходя в магазин, клиенты видят, что здесь на месте еще что-то производят, и начинают интересоваться. Так мы знакомим их с нашей продукцией и даем попробовать на вкус аджику. Для нас это возможность видеть своих клиентов в лицо и наблюдать их реакцию на продукт, выслушивать отзывы и советовать, в каких вариациях можно использовать продукт. Для нас это хорошая обратная связь с клиентами", — объясняет Астамур.

По семейному рецепту

Аджика одна, но рецептов ее приготовления много. В каждой абхазской семье готовят ее по-разному. Используя определенные пропорции перца, разных специй, соли, даже секретные ингредиенты, многие семьи хранят секреты десятки лет.

Как рассказывает Астамур, несмотря на то, что острая абхазская приправа позволяет вносить изменения в рецепт, семья Кортава не отходит от классического приготовления.

"Нам пришлось помучиться с поиском необходимых ингредиентов. Но, к собственному удивлению, мы смогли решить этот вопрос. Проверку вкуса и качества наша аджика прошла в Абхазии. Первые свои заготовки мы отправили на экспертизу туда. Отзывы были положительные, оказалось, мы неплохо справились с задачей приготовления абхазской аджики на английской земле", — продолжает Кортава.

Под абхазским брендом

С начала проекта семья Кортава не строила больших планов, ресурсы были ограничены, но предприниматели поставили цель сделать аджику повсеместно узнаваемым продуктом в Англии.

"Сотни английских семей постоянно используют аджику и, как рассказывают наши клиенты, уже зависимы от нее. Среди них есть несколько профессиональных поваров, также небольшие рестораны используют в меню наш продукт", — делится Астамур.

На одной из выставок молодые бизнесмены познакомилась с сирийскими производителями сыра «халюми». Они переехали в Англию шесть лет назад, после начала войны в Сирии. Успех пришел к ним быстро, и сегодня они стали поставщиками Букингемского дворца, а их фабрику открывала принцесса Анна, которая патронирует мелкий и средний бизнес в стране.

"Наших друзей из Сирии показывали во многих телевизионных передачах и писали о них в газетах, они стали знаменитостями. По их словам, наша аджика изменила кулинарную жизнь семьи. Своего семейного обеда они уже не представляют без нее. Мы надеемся, что в ближайшее время они будут использовать наш продукт в производстве сливочного масла", — говорит он.

Семья Кортава реализует свою продукцию и через интернет-магазины. Заказы стали поступать со всего мира. Дело набирает обороты. Но, чтобы проект развивался, по словам Астамура, необходима реклама, а на это денег пока не хватает.

"На начальном этапе нам удалось привлечь микроинвестиции в обмен на 10 процентов. Это позволило нам преодолеть трудности и вывести проект на новый уровень. Сейчас настало время активно продвигать продукт, рекламировать его, но нам не удалось привлечь инвестиции в очередной инвестиционный раунд",- сетует предприниматель.

Старые знакомые

На ярмарках и выставках встречались англичане, которым уже была знакома абхазская аджика. В 90-е годы в Абхазии в составе различных международных миссий побывало много иностранцев. По словам Кортава, они были удивлены абхазскому продукту на английской ярмарке. Пробуя аджику, они делились воспоминаниями об Абхазии, времени и людях, с которыми там познакомились.

Звездные клиенты

Приступив к производству аджики, семья Кортава вспомнила о съемочной группе британского канала, которая делала фильм о «снежном человеке» — абхазской Зане из Тхины и останавливалась в доме Астамура Кортава.

"Среди съемочной группы был известный английский телеведущий Марк Эванс. Аджика, как и хачапур, им особенно понравились. Уже в Англии, когда мы начали свое производство, вспомнили о нем и написали письмо о том, что переехали в Англию, производим аджику и хотели бы выслать ему несколько баночек, и попросили разместить пост об аджике на своей странице в фейсбуке", — продолжает рассказ предприниматель.

Несколько недель спустя, позабыв о своем письме телеведущему, семья Кортава прогуливалась по Лондону, когда на телефон Астамура стали поступать оповещения с заказами на аджику.

© Sputnik / Томас Тхайцук Отвлекитесь от шашлыка: разрушая вкусовые предрассудки об Абхазии

"Было ясно, что кто-то поделился в интернете информацией о нашем продукте, причем на довольно широкую аудиторию. Вспомнили про Марка, а позже зашли к нему на страничку и увидели целый пост, посвященный его поездке в Абхазию, о хорошем приеме и отличной местной кухне", — говорит он.

Марк Эванс написал о маленьком деле семьи и всем рекомендовал попробовать аджику. Телеведущий приобрел для себя пять баночек, и после поста его подписчики поступили также. По словам Астамура, это было первым достижением семьи в продвижении аджики.

Несколько звездных персон поделились своим открытием абхазской приправы.

Салиха Махмуд, победительница популярного телешоу в 2016 году, купила аджику на ярмарке в Лондоне и написала о ней в социальных сетях. Оля Херкуле, автор кулинарной книги о Кавказе, рассказала подписчикам о маленьком деле абхазской семьи.

"О нашем проекте, как об интересном и перспективном стартапе, более года назад писали в нескольких газетах Южного Йоркшира. Мы знали, что статья должна выйти, но не знали когда. Гуляя с детьми по торговому центру мы случайно наткнулись на стойку с бесплатной прессой, и на главной странице одной из газет мы заметили нашу фотографию и статью о нашем производстве. Было приятно", — сказал Астамур.

Стартап семьи Кортава вошел в тройку финалистов бизнес-конкурса Шефилда в 2017 году.

Тернистый путь апарчпанчапа: как приготовить легендарную абхазскую закуску>>

"Нигде в Англии с таким размахом больше не отмечает завершение года бизнес-сообщество. Это самое крупное мероприятие. Праздничный ужин в этот день организуется для более 1000 гостей. Обязателен дресс код-Black Tie. Мероприятие сопровождается выступлением почетных гостей, музыкальных групп и другими развлечениями. Там во время ужина на двух больших экранах показали и небольшой ролик, специально подготовленный съемочной группой о нашем проекте и продукте. В общем, не потратив ни копейки, мы получили хорошую рекламу на старте и возможность продолжить развитие своего дела", — добавил он.