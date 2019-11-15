Лидеры "нормандской четверки" встретятся в Париже в декабре

Главы четырех государств, России, Украины, Франции и Германии, вновь проведут переговоры по теме урегулирования конфликта в Донбасе.

СУХУМ, 15 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин, его украинский коллега Владимир Зеленский, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель соберутся в Париже 9 декабря, чтобы провести встречу в "нормандском формате". Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на Елисейский дворец.

В немецком правительстве подтвердили информацию, как и в офисе украинского президента. Причем в Киеве сообщили, что решение было принято после телефонного разговора Зеленского с Макроном. Российская сторона пока не прокомментировала эту информацию.

Для украинского лидера это будут первые переговоры в "нормандском формате" и первая личная встреча с Путиным.

Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.

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