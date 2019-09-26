Встреча в нормандском формате пройдет без Трампа, заявил Зеленский

Президент США Дональд Трамп ранее выразил надежду, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся достичь договоренностей с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на востоке Украины

СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что не приглашал США присоединиться к "нормандскому формату", но призвал американского президента Дональда Трампа подключиться к разрешению конфликта в Донбассе, передает РИА Новости.

"Первый раз лично обратился, не по телефону к президенту Трампу, чтобы он приобщился к решению всех наших проблем, к прекращению войны и возвращению наших территорий. Но не для того, чтобы сейчас, когда мы ждем встречу в "нормандском формате", - сказал Зеленский.

По мнению украинского президента, "сейчас нам надо первый раз в моей политической жизни встретиться в "нормандском" формате, каким он является".

"Если он не будет работать и не будет двигаться, так мы будем привлекать... и не только Америку", - отметил украинский лидер.

Кроме того, президент Украины сообщил детали разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН.

Зеленский рассказал, что Лавров подошел к нему, когда они оба стояли в очереди, сказал, что хочет познакомиться и надеется на прекращение внутриукраинского конфликта в Донбассе.

На это Зеленский ответил, что также хочет прекратить войну.

"Да, пожалуйста, наша сторона, мы делаем все, это наша страна, это наша земля. Если вы готовы, то давайте закончим войну? Отдадим нам наши территории, обменяем людей", - сказал Зеленский.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором".

Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

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