Сирийские власти взяли под контроль вторую по мощности ГЭС страны

Снабжение электроэнергией провинции Алеппо важно особенно: ее столица - экономический и индустриальный центр страны.

СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Вторая по мощности сирийская гидроэлектростанция "Тишрин" в провинции Алеппо перешла под контроль правительственных сил, сообщил РИА Новости представитель командования группировки российских войск в Сирии Борис Фомичев.

Тишринская ГЭС была построена на Евфрате в 90 километрах от Алеппо около 20 лет назад совместно российскими и сирийскими инженерами. Во время гражданской войны ее захватили и долгое время контролировали боевики запрещенной в России организации ИГ. В настоящий момент она снабжает электроэнергией провинции Ракка и Алеппо.

"Сейчас она (ГЭС) освобождена благодаря усилиям и мужеству сирийского народа. Освобождена сама электростанция, прилегающие к ней территории. Сейчас на ней налажена работа, и она подает электричество в провинции Алеппо, Ракка. Люди спокойно работают, терроризма здесь нет", - сказал Фомичев.

Мощность ГЭС составляет около 630 мегаватт, она расположена на Евфрате, выше по течению от водохранилища Эль-Ассад. С понедельника российская военная полиция начнет патрулировать район вокруг этого стратегически важного объекта.

В середине ноября под контроль правительственных сил перешла самая большая в стране ГЭС в городе Эт-Табка в провинции Ракка. Несколько лет этот район контролировала ИГ. До войны ГЭС обеспечивала электроэнергией значительную часть страны.

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