МВД Турции: организатор терактов в России и Германии задержан в Сирии

СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил о задержании на территории Сирии боевика "Исламского государства"*, организовавшего террористические акты в России и Германии, сообщает турецкая газета Hurriyet.
"Мы захватили в сирийском Аазазе одного из главных террористов ИГ по имени Джихад ад-Дин аль-Насир Убейде, он из высшего руководства группировки, по кличке Юсуф Худа. Он изготавливал бомбы, обучал как их делать, в том числе по интернету, вербовал боевиков и создал сеть смертников, готовил теракты и убийства с помощью ядов. Организовал теракт в России в 2018 году, а также в немецком Гамбурге", - приводит слова министра газета.
О каких именно терактах идет речь, министр не уточнил.
Сойлу добавил, что задержанный в Сирии боевик причастен к организации около 20 терактов.
По его словам, турецкие правоохранительные органы провели 1288 операций против ИГ за первые 10 месяцев 2019 года и задержали более 3500 граждан Турции и 2600 иностранцев.
*Террористическая организация, запрещена в России.
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