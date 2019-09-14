"Чувствовал себя сверхчеловеком": чем радикалы приманивают студентов

Эмиссары международных террористических организаций вербуют в России и странах СНГ не только трудовых мигрантов, выходцев из малообеспеченных семей, зачастую не умеющих читать, но и студентов, выпускников вузов.

СУХУМ, 14 сен — Sputnik. Директор ФСБ Александр Бортников призывал усилить профилактическую работу в учебных заведениях. Чем джихадисты привлекают нерелигиозных молодых людей, получающих или уже получивших высшее образование, разбиралась Галия Ибрагимова в материале для РИА Новости.

"Выходила за бизнесмена, разводилась с исламистом"

Гульнара Раджапова поступала в магистратуру Киргизского государственного университета, когда к ней посватался Расул Курбанов (имена собеседников агентства изменены по их просьбе). Парень учился на экономиста, планировал открыть свое дело. Девушке он нравился целеустремленностью, и вскоре молодые люди поженились.

Бизнес-партнером Расула стал его близкий друг Магомед. Они решили открыть в Бишкеке магазин халяль и продавать только дозволенное по нормам ислама мясо.

"В Киргизии в халяльном бизнесе должны работать люди, пять раз в день читающие намаз и строго следующие нормам шариата. На работу в магазин начали набирать "бородачей". Я удивлялась, ведь разделывать мясо, стоять у кассы или заниматься поставками можно и без этого. Но муж уверял, что иначе конкуренты выдавят с рынка", — рассказывает Гульнара.

Постепенно ее супруг начал меняться. "Раньше Расул любил модно одеться. Но после открытия магазина отрастил длинную бороду, стал выглядеть консервативней. Объяснял, что иначе никогда не станет своим в халяльном бизнесе", — вспоминает девушка.

Муж допоздна задерживался на работе, все время говорил об Аллахе, а вскоре Гульнара обнаружила в квартире какие-то книги, журналы и буклеты на арабском языке.

"Некоторые из них я показала профессорам в вузе. Они подтвердили, что все это запрещенная исламистская литература. За ее распространение в Киргизии светит уголовный срок. Я пришла в ужас!" — до сих пор с тревогой в голосе говорит Гульнара.

© Sputnik / Максим Богодвид Первый халяльный супермаркет в Казани

Попытки объяснить супругу всю опасность ситуации ни к чему не привели. Расул призывал жить по шариату и выступал за создание исламского халифата. С симпатией рассказывал о боевиках ИГ* и даже начал задумываться, как попасть в Сирию.

"Я была на пятом месяце беременности, но после разговоров о халифате тут же подала на развод. Муж-исламист пугал меня больше, чем перспектива одной воспитывать ребенка".

Дальнейших встреч с ним Гульнара избегала. Но от общих знакомых узнала, что Расул жертвует деньги в различные исламские фонды. При этом алиментов от него она ни разу не получала.

"Выходила замуж за образованного и успешного бизнесмена, разводилась с закоренелым исламистом", — сокрушается девушка.

Фанаты Че Гевары

Стереотип о том, что корни терроризма и радикального исламизма кроются в бедности и невежестве, развеялись после 11 сентября 2001 года. Шахиды, направившие самолеты на башни-близнецы в США, были образованными и обеспеченными людьми.

Один из смертников — Мохаммед Атта — имел даже две "корочки": сначала окончил Каирский университет по специальности "инженер-архитектор", потом поступил в Технический университет Гамбурга. Его напарник Марван-аль-Шеххи свой диплом по авиастроению тоже получил в Германии. Учился в университете и лидер Аль-Каиды* Усама бен Ладен.

В 2010-м бомбу рядом с Таймс-сквер в Нью-Йорке пытался взорвать обладатель степени MBA американец пакистанского происхождения Файсал Шахзад. Теракты в Европе устраивали боевики, имеющие образование выше среднего. Летом прошлого года нападение на иностранных туристов в Таджикистане совершили дипломированные специалисты по международным отношениям.

Самый жестокий теракт в Шри-Ланке совершили этой весной дети местной элиты, получившие высшее образование за рубежом.

Согласно исследованию "Международный индекс терроризма", в ряды экстремистских организаций часто вступают выходцы из среднего класса, окончившие вуз.

Образованной молодежью порой движет желание подражать историческим деятелям, отмечает заместитель директора Центра исламоведения при президенте Таджикистана Рустам Азизи. По роду своей деятельности он нередко общается с теми, кто вернулся из Сирии и Ирака.

"На первых курсах вузов многие, начитавшись книг о Че Геваре и Фиделе Кастро, хотят встать на путь борьбы за социальную справедливость. Студент, который вовремя одумался и вернулся из Сирии в Таджикистан, объяснял мне, что мировой джихад — это современная версия левацкой революции. Только сегодня кумирами вместо Че и Фиделя стали бен Ладен и Аль-Багдади. Странная и страшная аналогия, но молодежь верит этим идеям", — отмечает эксперт.

Однако Азизи не согласен с мнением, что образованных граждан в рядах ИГ* — большинство.

"Вербуют и выпускников вузов, и тех, кто элементарно не может читать. Но если необразованные вступают в ряды ИГ* в основном из-за денег, то дипломированные исламисты — это, как правило, идейные люди. Первых террористы используют как пушечное мясо в боях. Идейных — для вербовки новых террористов", — рассуждает эксперт.

© AP Photo / Gene Boyars Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке

С виду хипстер, на деле — вербовщик

Еще одна тенденция, на которую обращает внимание Рустам Азизи: в СНГ последователями террористов часто становятся представители русскоязычной интеллигенции, родители которых в советское время работали на крупных предприятиях.

"Например, в Таджикистане промышленные объекты были градообразующими. После распада СССР они остановились, а сотрудники стали безработными. Сложнее всего пришлось их детям. Они учились в русскоязычных школах и вузах, чувствовали себя элитой, но стали маргиналами. Кризис идентичности многие преодолевали, обратившись к религии".

Исламовед рассказывает, что недавно в центр адаптации бывших террористов обратился русскоязычный парень из некогда промышленно развитого Нурека. Он воевал в рядах ИГ*, но в конце концов одумался и вернулся.

"Свой поступок он объяснял тем, что рядом с необразованными сверстниками чувствовал себя сверхчеловеком и хотел совершить серьезный поступок. Вирусные ролики ИГ* в интернете привлекли его, так он оказался в Сирии".

Осенью прошлого года много шума в Душанбе наделала история учителя английского языка, вербовавшего в ряды ИГ* своих учеников.

Правоохранительные органы вышли на него после того, как на границе с Сирией были задержаны таджикские старшеклассники. На условиях анонимности один из них согласился рассказать, как он был завербован.

"В соцсетях я наткнулся на объявление, в котором молодой учитель со знанием нескольких иностранных языков предлагал частные уроки. Плата была невысокой, и я решил сходить на пробное занятие", — сообщил 17-летний юноша.

Учитель говорил вдохновенно, чем и привлекал молодых парней. "Он был одет как хипстер. Сразу находил общий язык с учениками, говорил о современной музыке. Но на занятиях вместо английского проповедовал об Аллахе. Рассказывал о людях, строящих на Ближнем Востоке исламское государство, и призывал нас помочь", — вспоминает собеседник агентства.

Вербовщиком оказался 27-летний Сафармухаммад Абдуназарзода. Он окончил престижный Таджикский иняз и действительно в совершенстве знал четыре иностранных языка.

© AP Photo. Aamaq News Agency Боевик террористической группировки "Исламское государство"* во время столкновений с бойцами "Сирийских демократических сил" в Багузе, Сирия

"Сходил на фитнес, уехал в Сирию"

Эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко полагает, что после разгрома основных сил ИГ* в Сирии и Ираке остатки террористов перебазируются в Африку, Индию, Афганистан и даже Латинскую Америку. Для этих возрождающихся сетей вербовка новых идейных сторонников — основная задача.

"В Афганистане недавно раскрыли ячейки ИГ*, основными приверженцами идеологии джихада оказались студенты Кабульского университета", — рассказывает Серенко.

Иногда рассадниками экстремизма становятся студенты по обмену. Серенко вспоминает случай в Волгограде, когда египетский студент завербовал в фитнес-клубе местного жителя: "Им оказался россиянин еврейского происхождения из интеллигентной семьи. Мать и отец заведовали кафедрами в волгоградских вузах. Сам молодой человек знал несколько иностранных языков, защитил кандидатскую диссертацию и работал программистом. Но внезапно принял ислам и уехал с женой и двумя детьми в Сирию. Там он погиб".

Мотивы, побуждающие образованную молодежь вступать в ряды террористов, политолог объясняет не только идейными поисками. Не устоит умалять и значимость денег.

"Выпускники вузов подолгу ищут работу. Они остро нуждаются и чувствуют себя уязвленными. Для вербовщиков это живая мишень. Сначала безработные получают десять долларов, потом сто. Делать почти ничего не надо. Главное — поверить в идеи халифата и рассказать друзьям. Так формируется новая ячейка ИГ*", — объясняет эксперт.

© AP Photo Боевики террористической группировки "Исламское государство"* в Мосуле, Ирак

Как этому противостоять, пока толком не знают ни на Западе, ни на Востоке. Во многих странах проводят профилактическую работу с учащимися. В Европе, столкнувшейся с наплывом беженцев, разъяснительные беседы ведут прямо в лагерях. В России и других странах СНГ создаются центры адаптации бывших боевиков. Однако до конца непонятно, насколько эффективны эти меры.

"Костяк ИГ* уничтожен, но сама идеология стала для молодежи некой субкультурой. Сложно поверить, что в адаптационном центре бывший боевик быстро откажется от прежних убеждений. Должно пройти время, чтобы оценить, как он поведет себя в обществе после реабилитации. Но проблема комплексная, — подытоживает эксперт. — Это и будущее трудоустройство, и заработок, и, конечно, поддержка родных".

*Террористические организации, запрещенные в России.

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