Большая пресс-конференция Владимира Путина состоится 19 декабря

Путин проводит Большие пресс-конференции с журналистами с 2001 года, в прошлом году мероприятие продлилось почти четыре часа.

СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Большая пресс-конференция, которую каждый год традиционно проводит президент России Владимир Путин, состоится 19 декабря, сообщается в пятницу на сайте Кремля.

В прошлом году большая пресс-конференция прошла 20 декабря, Путин отвечал на вопросы почти 4 часа.

Путин ввел практику проведения больших ежегодных пресс-конференций в 2001 году. Впервые он общался с журналистами в таком формате 18 июля 2001 года накануне саммита "Большой восьмерки". В общении с президентом приняли участие около 400 журналистов и были заданы 22 вопроса.

Вторая большая пресс-конференция Путина прошла 24 июня 2002 года и продолжалась более двух часов. Президент ответил на 37 вопросов российских и иностранных журналистов. 20 июня 2003 года Путин провел третью большую пресс-конференцию, продолжавшуюся 2 часа 45 минут. На ней присутствовали более 700 представителей федеральных, региональных и иностранных средств массовой информации. К главе государства обратились 48 журналистов, задавших в общей сложности 53 вопроса.

Впервые зимой пресс-конференция прошла 23 декабря 2004 года. Президент ответил более чем на 50 вопросов в течение трех часов. А вот в 2005 году большая пресс-конференция Путина не проводилась. Пятая большая пресс-конференция состоялась 31 января 2006 года и традиционно прошла в Кремле. Пресс-конференция главы государства продолжалась 3 часа 26 минут. Президент ответил почти на 140 вопросов, которые задали 65 журналистов.

В последующем все пресс-конференции Путина традиционно длились больше 3 часов, а самая продолжительная - седьмая - длилась 4 часа 40 минут. Она состоялась в Кремле 14 февраля 2008 года.

Читайте также: