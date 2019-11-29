Для России нет вопроса важнее, чем межнациональные отношения, заявил Путин

СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. для такой многонациональной страны, как Россия, нет более важного вопроса, чем межнациональные отношения, заявил Президент России Владимир Путин заявил, что для такой многонациональной страны, как Россия, нет более важного вопроса, чем межнациональные отношения, передает РИА Новости.

"В такой сложной стране по этническому составу, религиозному составу, как Россия, нет вопроса важнее, чем вопрос межнациональных отношений. Нет просто. Если мы хотим добиться единства российской нации, то мы, конечно, должны заниматься этим вопросом постоянно и будем это делать", - сказал Путин.

Российский лидер также предложил рассмотреть возможность формирования списка коренных малочисленных народов по месту их жительства, а не по их национальности.

В ходе заседания совета по межнациональным отношениям внимание президента обратили на проект закона, который предполагает формирование списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам. Документом, в частности, устанавливается, что для получения дополнительных преференций от государства, к примеру, на доступ к охотничьим ресурсам и ловле рыбы, необходимо обязательное указание своей национальности, что противоречит конституции.

"Смысл принятия такой нормы заключается в том, чтобы защитить интересы коренных малочисленных народов, и речь идет о защите их традиционных промыслов, прежде всего от промышленной добычи со стороны тех коммерческих структур, которые к малочисленным народам никакого отношения не имеют, обкрадывают только людей, которые там живут", - отреагировал Путин.

Президент России предположил, что авторы законопроекта исходили из того, что человек, который занимается традиционными промыслами, добровольно будет относить себя к той или иной этнической группе. Путин подчеркнул, что вразрез с конституцией ничего не должно приниматься.

"Можно подумать, чтобы вообще от этого уйти - это просто мысли вслух - и распространить эту норму на тех, кто постоянно проживает в том или ином поселке. Не очень важно, наверное - ханты, манси или, извините, украинец проживает или русский - если он там постоянно с семьей живет и занимается добычей рыбы или еще чем-то. Надо подумать не спеша, просто взвесить все эти обстоятельства", - сказал президент.

"Спокойненько надо разобраться, так, чтобы не были ущемлены чьи либо интересы, но в то же время безусловно нужно перекрыть дорогу тем, кто пользуется именами коренных малочисленных народов и просто зарабатывает на этом, мешая то же самое делать тем людям, которые живут там традиционно и постоянно", - отметил Путин.

"Пусть подумают... Я готов к этому сам вернуться еще", - добавил он.

Кроме того, Путин заявил, что знает о звучащих в СМИ оскорблениях жителей России по национальному признаку и пытается это исправить, "насколько может".

В ходе заседания Совета по межнациональным отношениям высказалось мнение, что в российских СМИ, в основном на телевидении, очень много времени уделяется недоброжелательным высказываниям и оскорблениям по отношению к народам, проживающим в России, а также по отношению к близким государствам.

Путин на это ответил, что такие высказывания вряд ли допускают официальные лица. При этом он отметил, что, как правило, все это звучит как реакция на то, что исходит "с той стороны". "Но и это ни к чему, это только ситуацию обостряет, а решений не создает. Но повлиять на это достаточно сложно", - сказал президент.

Он добавил, что может повлиять на подобное, если такие высказывания допускают официальные лица. Путин также отметил, что иногда и "в парламенте звучат нелицеприятные вещи".

"Насколько это возможно, я пытаюсь это поправить", - заключил российский лидер.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий создание единого перечня коренных малочисленных народов РФ. Предполагается, что включение в этот реестр позволит избежать злоупотреблений в сфере господдержки.

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