Народные средства от гриппа не помогают: врачи объяснили, почему

Наступает зима, вместе с ней приходит сезон простудных заболеваний, которые распространяются с высокой скоростью. Терапевты рассказали об опасностях лечения гриппа "дедовскими" способами.

СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. Медики в разговоре с "Вечерней Москвой" выразили мнение, что многие народные способы борьбы с гриппом не настолько полезны, как о них говорят, сообщает РИА Новости.

Так, врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, что горчица в носках для лечения простуды может привести к химическому ожогу. Он пояснил, что от тепла ноги станут влажными, а из горчичного порошка начнет образовываться активное вещество. Оно может повредить кожу.

Кроме того, он опроверг миф о том, что заболевшему поможет ингаляция над кастрюлей с горячим картофелем. Такой пар, по словам врача, не содержит полезных веществ.

Также Водовозов посоветовал не ставить банки: они травмируют кожу и вызывают кровоизлияние.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева заявила, что полезнее будет надеть теплые носки, чем парить ноги.

Чтобы сбить высокую температуру, вместо обтирания больного уксусом или водкой лучше воспользоваться водой, отметила она.

К применению чеснока для профилактики заболевания врач также отнеслась скептически.

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