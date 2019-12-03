Танки не помогут: Захарова посоветовала Зеленскому подумать о людях Донбасса

СУХУМ, 3 дек – Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, пообещавшего бороться за "потерявшихся жителей Донбасса", сообщает РИА Новости.

Ранее украинский президент в интервью немецкому изданию Spiegel заявил, что в Донбассе есть "те, кто потерялся", — люди, сохранившие украинский паспорт и в то же время получившие российский паспорт, чтобы получать социальную помощь с обеих сторон. При этом Зеленский отметил, что не намерен бороться за тех, кто считает себя только россиянами.

"Это не люди потерялись, а государство потерялось, а потом и людей потеряло! И отправленные из Киева на "поиск" людей танки их не найдут. Гарантируйте жителям их права, и они найдутся сами", — написала Захарова на Facebook.

Дипломат призвала украинские власти гарантировать жителям их права, уточнив, что в таком случае они "найдутся сами". Она также сообщила, что в Донбассе "не по своей воле" не выбирали президента Украины, отметив, что, несмотря на наличие такой возможности, Киев не проводил выборы в регионе.

Захарова также высказала мнение, что украинские власти должны искать причины всех своих проблем "в своих рядах", напомнив, что многие политики на Украине имели гражданство и виды на жительство других стран и способствовали принятию решения в их пользу.

"А как же, по этой логике, существует Европа? Люди имеют по несколько паспортов различных стран, живут где хотят и даже не отвечают на вопрос "чьи Фолкленды", — заключила Захарова.

Военный конфликт на юго-востоке Украины вспыхнул в апреле 2014 года, когда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили себя независимыми республиками после госпереворота в Киеве. Новые власти Украины в ответ запустили "антитеррористическую" операцию против ополченцев Донбасса, начался военный конфликт, за пять лет унесший жизни около 13 тысяч человек.

Более полутора миллионов мирных жителей были вынуждены бежать в другие регионы Украины, Российскую Федерацию и страны Европы. В апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры выдачи российского гражданства жителям Донецкой и Луганской народных республик.

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