В Кремле рассказали, чего ждут от встречи "нормандской четверки"

СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об ожиданиях от парижского саммита "нормандской четверки", пишет РИА Новости.

"Что касается настроя — настрой серьезный. Ожидание одно — способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны, обеспечить еще раз общее понимание безальтернативности выполнения минских договоренностей, не допустить попытки какого-то размывания этих договоренностей", — сказал он журналистам.

Во Франции сейчас проходят массовые акции протеста, протестующие бастуют против пенсионной реформы, которая может лишить некоторые категории работников ряда привилегий. Песков выразил уверенность, что акции протеста не помешают проведению саммита.

"Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда лидеры России, Германии, Франции и Украины встретились на полях празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии и впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

Повестка "нормандского саммита"

На днях министр иностранных дел Украины рассказал о проекте решения по итогам встречи "нормандской четверки". По его словам, документ предполагает "фиксацию достижений" в Донбассе.

"Лидеры отмечают успешное разведение на трех участках и предлагают определить следующие точки разведения. Лидеры отмечают успешный обмен, который состоялся, и предлагают ускорить работу по следующему этапу обмена, включая идею "всех на всех". Далее лидеры требуют определить следующие участки для разминирования", — привела его слова "Европейская правда".

Пресс-секретарь президента России назвал любые разговоры относительно проекта решения "нормандского саммита" преждевременными и неуместными и предложил дождаться 9 декабря.

Также у российского лидера запланированы двусторонние переговоры с лидерами Франции и Германии Эмманюэлем Макроном и Ангелой Меркель. Кроме того, Владимир Путин впервые пообщается один на один с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Как пояснил помощник российского лидера Юрий Ушаков, встреча с Зеленским во многом будет зависеть от того, как будет построен график работы "нормандской четверки". По его словам, Путин и Зеленский "даже могут отойти в сторонку вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа".

По словам Дмитрия Пескова, одной из тем таких переговоров может стать газовый вопрос. В Кремле по поводу встречи Путина и Зеленского испытывают "очень острожный, очень сдержанный оптимизм", заявил Песков.

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