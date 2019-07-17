Лавров озвучил главное условие для урегулирования конфликта в Донбассе

СУХУМ, 17 июл - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новые формы внешней поддержки урегулирования в Донбассе возможны, если не будут размывать базовые Минские соглашения, передает газета "Аргументы и факты". © Sputnik / Владимир Астапкович Грызлов: "капитуляция" ЛНР и ДНР исключена

"Абсолютно центральным условием урегулирования является налаживание содержательного прямого диалога между Киевом и непризнанными народными республиками, как того требуют минские договоренности. Для этого необходимо наладить конструктивную работу Контактной группы, где представлены Киев, Донецк и Луганск при содействии России и ОБСЕ. Тогда и задействование "нормандского" формата в поддержку Контактной группы будет эффективным. Возможны и другие конфигурации внешней поддержки процессов урегулирования на Донбассе, если они будут приемлемы для всех сторон и, разумеется, не будут размывать базовые минские соглашения", - сказал Лавров.

По словам Лаврова, эта позиция "была четко подтверждена президентом Владимиром Путиным, в том числе в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским 10 июля".

Глава МИД России также ответил на вопрос, планирует ли Россия официально признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.

"Наша позиция по этому вопросу хорошо известна. В соответствии с минским Комплексом мер ("Минск-2"), одним из гарантов которого является Россия, Донбассу должен быть предоставлен особый статус, закрепленный на постоянной основе в Конституции Украины", - заявил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства России обратил внимание на необходимость воплощения в жизнь Минских договоренностей, утвержденных резолюцией Совета безопасности ООН и имеющих обязательный для исполнения характер.

"Украинское руководство должно "повернуться лицом" к собственным гражданам: отказаться от политики экономического удушения Донбасса, признать право дончан и луганчан говорить на родном языке, отмечать свои святые даты и праздники, чтить своих национальных героев. Без этого говорить о возможности восстановления доверия жителей ДНР и ЛНР к официальному Киеву, по меньшей мере, несерьезно", - считает Лавров.

Текущую ситуацию в Донбассе Лавров охарактеризовал, как "крайне тревожную".

"Ситуация на Донбассе, действительно, остается крайне тревожной. До сих пор практически ничего не сделано в плане прекращения огня – обстрелы продолжаются. И, конечно, страдания жителей непризнанных республик болью отзываются в наших сердцах", - отметил министр.

Кроме того Лавров выразил надежду на то, что новое украинское руководство не станет продолжать провальный курс Петра Порошенко.

"Хочется надеяться, что новое украинское руководство не станет продолжать провальный курс режима Порошенко и сумеет конвертировать имеющийся у него кредит доверия в реальные дела по установлению гражданского мира на Украине", - резюмировал Лавров.

По его словам, "начавшееся в конце июня долгожданное разведение сил и средств сторон в Станице Луганская в Донбассе, которое два с половиной года блокировалось прежней властью, убедительно подтверждает, что при наличии политической воли можно добиваться прогресса".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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