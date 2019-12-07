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Астероид над Землей

Диаметр катастрофы: крымские ученые назвали размеры угрожающего Земле астероида

© Фото : Fotolia / 3000ad
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Sputnik Абхазия
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Астероид отнесен к группе потенциально опасных для Земли из-за нестабильности орбиты, которая изменяется под влиянием гравитации планет и Солнца.

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Астрономы Крымской астрофизической обсерватории определили с точностью до десятков метров размер потенциально опасного для Земли астероида типа Аполлона. Об этом РИА Новости сообщил руководитель лаборатории малых тел Солнечной системы Николай Киселев.

© Foto / Роскосмос/Олег Артемьев
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Астероид относится к типу Аполлона, что означает его потенциальную опасность для планеты – космическое тело движется по орбите, пересекающей земную, из-за чего существует вероятность столкновения. 25 октября 2019 года астероид прошел на минимальном расстоянии от Земли.

Астероид находился всего в шести миллионах километров от Земли, что позволило точно определить его размеры. Долгое время считалось, что его диаметр равен 990 метрам, однако исследование крымских специалистов опровергли данное заявление.

"По величине альбедо (отражающей способности - Прим. ред.) астероида, полученного из поляриметрии и абсолютной величине Hv = 19.18 звездной величины, мы определили его диаметр равный 326 метрам (погрешность +26м, - 22м)", - сообщил Киселев.

"Знание отражательной способности важно - потому что мы определяем его размеры, из динамики определяется его масса, значит, можем узнать плотность. Значит можно решать инженерные задачи разрушения этих объектов - потенциально угрожающих Земле", - добавил Киселев.

Руководитель лаборатории малых тел Солнечной системы также отметил, что обработанные данные наблюдений за потенциально опасным астероидом и их результаты опубликованы в вестнике Американского астрономического общества Research Notes of the AAS.

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Теги:
астероиды, Крым


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