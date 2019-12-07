17:27 07 Декабря 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.72
  • EUR70.76
Поиск

"Если сами попросят": Эрдоган рассказал, когда армия Турции уйдет из Сирии

© Sputnik / Алексей Никольский
В мире
Получить короткую ссылку
10 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102869/70/1028697046.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20191207/1028965678/Esli-sami-poprosyat-Erdogan-rasskazal-kogda-armiya-Turtsii-uydet-iz-Sirii.html

Турецкие войска провели три вооруженные операции против курдских "Сил народной самообороны". В результате в провинции Алеппо был оккупирован район Африн, а на северо-востоке Сирии создана зона безопасности.

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Турция не выведет своих военнослужащих из Сирийской Арабской Республики (САР), пока об этом не попросит народ этой страны. Об этом в ходе выступления в Стамбуле заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

"Пока сирийский народ не скажет: "спасибо, вы уже можете уходить", мы не можем покинуть эту страну" - подчеркнул Эрдоган.

Ранее официальный представитель МИД Турции Хами Аксой отметил, что турецкие войска не покинут Сирию, пока полностью не зачистят ее территорию от террористов.

© AFP 2019 / SAUL LOEB
Снизить накал, но ни шагу назад: турецкие эксперты о встрече Эрдогана и Трампа

В октябре Эрдоган раскритиковал Евросоюз за осуждение военной операции "Источник мира", которую Турция начала проводить в Сирии девятого октября. Тогда он пообещал открыть дверь для беженцев в Европу, если в Евросоюзе сочтут операцию вторжением.

С девятого по 22 октября Турция проводила в Сирии военную операцию "Источник мира" против курдских формирований и боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). 17 октября Анкара и Вашингтон заключили соглашение о приостановлении Анкарой боевых действий, чтобы дать курдам время покинуть зону у турецко-сирийской границы.

22 октября президенты России и Турции приняли решение о совместном патрулировании в Сирии.

Читайте также:

Теги:
Сирия, Турция, Реджеп Эрдоган


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Неделя в объективе: спорт, политика и стихийные бедствия
трамп
Зеленый коридор: Трамп лично займется вопросом виз для дипломатов из России
"Князь Владимир": история и характеристики лайнера
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться