"Если сами попросят": Эрдоган рассказал, когда армия Турции уйдет из Сирии

Турецкие войска провели три вооруженные операции против курдских "Сил народной самообороны". В результате в провинции Алеппо был оккупирован район Африн, а на северо-востоке Сирии создана зона безопасности.

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Турция не выведет своих военнослужащих из Сирийской Арабской Республики (САР), пока об этом не попросит народ этой страны. Об этом в ходе выступления в Стамбуле заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

"Пока сирийский народ не скажет: "спасибо, вы уже можете уходить", мы не можем покинуть эту страну" - подчеркнул Эрдоган.

Ранее официальный представитель МИД Турции Хами Аксой отметил, что турецкие войска не покинут Сирию, пока полностью не зачистят ее территорию от террористов.

В октябре Эрдоган раскритиковал Евросоюз за осуждение военной операции "Источник мира", которую Турция начала проводить в Сирии девятого октября. Тогда он пообещал открыть дверь для беженцев в Европу, если в Евросоюзе сочтут операцию вторжением.

С девятого по 22 октября Турция проводила в Сирии военную операцию "Источник мира" против курдских формирований и боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). 17 октября Анкара и Вашингтон заключили соглашение о приостановлении Анкарой боевых действий, чтобы дать курдам время покинуть зону у турецко-сирийской границы.

22 октября президенты России и Турции приняли решение о совместном патрулировании в Сирии.

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