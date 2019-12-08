Чемпионом мира по ментальной арифметике стал школьник из Южной Осетии

Чемпионат мира по ментальной арифметике прошел в столице Камбоджи, городе Пномпень, куда съехались одаренные участники со всего мира. В соревновании принимали участие четыре тысячи детей из 47 стран мира.

СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Восьмилетний школьник Джамболат Кочиев из Южной Осетии завоевал титул чемпиона мира по ментальной арифметике.

Как сообщили в Sputnik Южная Осетия, восьмилетний ученик завоевал главную награду за метод счета в уме.

"Ученик школы гениев "Тесла", восьмилетний Дзамболат Кочиев, стал чемпионом мира", — говорится в сообщении.

Интересно, что еще один уроженец Южной Осетии Денис Джабиев, который также участвовал в чемпионате, занял почетное третье место.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Школа гениев TESLA (@tesla.school) 8 Дек 2019 в 1:53 PST

Ранее Дзамболат Кочиев стал серебряным призером чемпионата мира в Малайзии. Денис Джабиев также ранее занял второе место на межнациональном чемпионате Казахстана.

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