Чемпионом мира по ментальной арифметике стал школьник из Южной Осетии

СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Восьмилетний школьник Джамболат Кочиев из Южной Осетии завоевал титул чемпиона мира по ментальной арифметике.
Как сообщили в Sputnik Южная Осетия, восьмилетний ученик завоевал главную награду за метод счета в уме.
"Ученик школы гениев "Тесла", восьмилетний Дзамболат Кочиев, стал чемпионом мира", — говорится в сообщении.
Интересно, что еще один уроженец Южной Осетии Денис Джабиев, который также участвовал в чемпионате, занял почетное третье место.
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Ранее Дзамболат Кочиев стал серебряным призером чемпионата мира в Малайзии. Денис Джабиев также ранее занял второе место на межнациональном чемпионате Казахстана.
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