Извержение вулкана и сухой лед: как в Сухуме химичили с таблицей Менделеева

Международная образовательно-просветительская акция в честь юбилея таблицы Менделеева "Mendeleev lab" состоялась в Сухуме в субботу 12 октября. В этом году в ней участвовали более 200 человек.

Организаторы разделили "химическую лабораторию" на две площадки – Сухумскую школу № 10 и Институт ботаники при Академии наук Абхазии. Школьники со всех районов Абхазии проверили свои знания в химии и даже посмотрели, как извергаются вулканы, делают сухой лед и меняют цвета химических веществ из таблицы Менделеева.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Вода, краситель, средство для мытья посуды, две ложки соды и уксус. Это все, что нужно для извержения вулкана. Одно маленькое уточнение: извержение вулкана происходит в колбе.

Всему этому восьмилетний Нестор Шулумба научился два года назад благодаря маме, заведующей лаборатории биохимических исследований НИИЭПИТа Академии наук Абхазии Ларисе Ахуба. Сначала мальчик химичил дома. В прошлом году он решил участвовать в химической лаборатории, где он впервые продемонстрировал свои познания товарищам постарше. Такое научное шоу привело в восторг всех зрителей, и Нестор решил участвовать в химической лаборатории еще раз.

Нестор деловито берет колбу, выливает туда воду, высыпает краситель, добавляет соду и капельку средства для мытья посуды, тщательно перемешивает смесь, и, наконец, медленно вливает в колбу уксус. Мгновенье и из жерла "вулкана" извергается пена огненно-красного цвета.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Организаторы разделили "химическую лабораторию" на две площадки – Сухумскую школу № 10 и Институт ботаники при Академии наук Абхазии

"Химия мне дается вообще несложно. Мы пока в школе не проходим, но я могу проводить эксперименты – менять цвета жидких веществ, извергать вулканы и делать сухой лед. Больше всего мне нравится делать вулканы. Это не опасно, просто можно немного испачкаться. Сначала эти эксперименты я дома делал, но в прошлом году участвовал в химической лаборатории. В этом году – вторая лаборатория в моей жизни".

Химическое шоу восьмилетнего Нестора привлекло внимание всех "лаборантов", которые решили участвовать в акции "Mendeleev lab". Оказались и те, кто захотел лично повторить эксперимент Нестора.

"Мы уже два года проходим химию в школе. Предмет очень нравится, легко удается. Но проблема в том, что у нас в школе нет приборов, колб, химических веществ для того, чтобы проводить опыты. Все то, что мы видим сейчас своими глазами, мы имеем возможность увидеть только по телевизору. Конечно, сейчас в химической лаборатории для нас открываются новые стороны химии, о которых мы не знали. Это очень здорово", – рассказала Инола Базба, которая приехала их села Абгархыку.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Школьники со всех районов Абхазии проверили свои знания в химии

Инола впервые участвует в акции "Mendeleev lab". Химическая лаборатория, как признается школьница, ей очень нравится. Здесь она имеет возможность проверить свои знания не только по химии, но и по смежным предметам – биологии и физике.

"Мне очень легко удаются все задания "Химической лаборатории". Некоторые вопросы хоть и заставляют задуматься. Подумать заставили вопросы про химические соединения, про человеческие рецепторы и к чему они чувствительны. Но, надеюсь, что на все вопросы ответила правильно", – добавила Инола Базба.

Не одними экспериментами

Образовательно-просветительская акция в честь юбилея таблицы Менделеева "Mendeleev lab" состояла не только из экспериментальной части. Участникам химической лаборатории дали тесты для проверки своих знаний. После прохождения тестов, заведующая лабораторией биохимических исследований НИИЭПИТа Академии наук Абхазии Лариса Ахуба проводит для детей презентацию, после которой участники лаборатории сами смогут проверить свои результаты.

"В презентации я даю ответы на все вопросы и объясняю, почему именно так, а не иначе. Так дети смогут понять свои ошибки. Благодаря такому подходу дети не только новые знания получают, но и растет их заинтересованность в химии", – отметила Ахуба.

По словам руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Вадима Чеха, абхазские школьники проявляют большую заинтересованность в химии, биологии и физике. Количество участников химической лаборатории – красноречивое доказательство этому. Их в этом году более 200 человек.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Вода, краситель, средство для мытья посуды, две ложки соды и уксус. Это все, что нужно для извержения вулкана

"В этом году у нас две площадки – в Сухумской школе №10 и в Институте ботаники Академии наук Абхазии. Абхазия традиционно отличается высоким уровнем подготовки в естественно-научной сфере. Представительство Россотрудничества фиксирует высокий интерес абхазских школьников к химии и другим естественным наукам. Это проявляется и при отборе абитуриентов на обучение по квотам в российских вузах. Кандидаты показывают высокие результаты по химии. Главная цель этой акции – поддержать и развить интерес к этой науке", – отметил Вадим Чеха.

Международная образовательно-просветительская акция в честь юбилея таблицы Менделеева "Mendeleev lab" состоялось в Абхазии уже второй год при поддержке Россотрудничества и прошло в рамках Международного года Периодической таблицы химических элементов, объявленного ООН

и ЮНЕСКО.

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