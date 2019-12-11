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Жилье, дороги, магазины: Краснодар признан самым комфортным городом России

© Sputnik / Виталий Тимкив
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Столица Кубани интенсивно развивается, особенно в последние 15 лет. Там доступные цены на жилье, а также благоприятные климатические условия.

СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Краснодар стал самым комфортным для проживания и одновременно доступным по стоимости жилья городом России в рейтинге "100 лучших городов России" по версии института территориального развития "Урбаника", сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Всего авторы исследования проанализировали 100 российских городов с населением свыше 173 тысячи человек. В рейтинге города оценивались по показателям двух групп: качество среды (обеспеченность жильем (на человека), наличие современных форматов торговли (площадь современных торговых центров), уровень загруженности городских дорог и стоимость услуг (возможность приобретения собственного жилья, возможность аренды однокомнатной квартиры). Показатели второй группы считались исходя из уровня средней заработной платы в городе на основе данных Росстата. В каждой группе город мог набрать 50 баллов.

Краевая столица получила в рейтинге высокие баллы по климату, обеспеченности жилой и коммерческой застройкой в сочетании с относительно невысокими затратами. Так, по качеству среды Краснодар занял первое место среди 100 городов России, по стоимости жизни город оказался на 12-м месте.

© Sputnik / Илья Наймушин
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Следом за южным и теплым Краснодаром идет Сургут. Город примечателен большими зарплатами в сочетании с высоким качеством жизни и благоустроенной городской средой.

Тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург. Северная столица выделяется низкими расходами на коммуналку, хорошей экологией и обеспеченностью жильем. Однако исследователи отмечают не самое выгодное соотношение заработной платы и стоимости покупки или аренды жилья в Петербурге.

На последнем месте оказался Уссурийск в Приморье, Комсомольск-на-Амуре на 91 позиции рейтинга.

Москва в этом рейтинге заняла только 52-е место. Это связано с высокой стоимостью жизни при среднем уровне зарплаты.

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Теги:
Москва, Краснодар


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