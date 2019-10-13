Это вам не Абхазия: рейтинг самых унылых городов Европы

Российские туристы назвали города Европы, где, по их мнению, проведенный отпуск получился самым скучным.

СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Лидером невеселого опроса стала столица Финляндии, 30 процентов респондентов считают именно Хельсинки местом с малым количеством достопримечательностей, где практически нечем заняться, сообщает Aviasales.

Второе место - и это по мнению четверти участников опроса - у Братиславы. Достопримечательности здесь есть, но туристы посчитали их скучными. Кроме того, еду назвали невкусной, а сувениры слишком дорогими. Отдельно высказались о барах, которые были безлюдными, а также о других точках общественного питания, где даже живая музыка являлась редкостью.

Карловы Вары не устроили с точки зрения наличия развлечений 15 процентов участников опроса. Опытные туристы посчитали, что однодневной экскурсии для этого города вполне достаточно.

Четвертое место у Мюнхена. Здесь жизнь замирает после восьми вечера, сходить почти некуда. А Варшава заняла пятую строчку - город скучный, серый, почти нет объектов, которые можно было бы осмотреть, считают туристы.

В конце сентября сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru составил рейтинг трех популярных в осенний период курортов Абхазии. В тройку лидеров вошли Гагра, Пицунда, Сухум, при чем дешевле всего отдохнуть в столице Абхазии.

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