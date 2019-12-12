Пешеходный кит: останки редчайшего древнего млекопитающего обнаружены в Египте

Ученые считают, что в середине эоцена — геологической эпохи, которая началась 56 и закончилась 33,9 миллиона лет назад, произошел переход от наземных предков китов к современным видам, проживающим в океане.

СУХУМ, 11 дек — Sputnik. Палеонтологи нашли в Египте окаменелости древнего кита-протоцетида возрастом 35 миллионов лет, который мог жить и в воде, и на суше, передает РИА Новости со ссылке журнале PLOS ONE.

Некоторое время на Земле обитали переходные виды животных, которые еще не утратили конечности, позволяющие им передвигаться по суше, но уже хорошо плавали. Одной из таких форм были древние киты-амфибии, скелеты которых находят в Африке, Азии и Америке.

В 2007 году американские палеонтологи из Мичиганского университета нашли ранее неизвестный и самый молодой вид протоцетов — Aegicetus gehennae. Окаменелые кости двух особей были обнаружены в месте Вади-Аль-Хитан в Западной пустыне Египта, или "Долине китов", которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, известным регулярными находками хорошо сохранившихся скелетов доисторических китов.

Исследователи смогли восстановить две трети костей одного из скелетов и на основе этого описать морфологию и особенности образа жизни древнего животного.

Реконструированный скелет, по утверждению ученых, принадлежал самцу длиной около 3,7 метра и весом почти 900 килограммов. По словам руководителя исследования Филиппа Джингериха, Aegicetus отлично плавал, совершая волнообразные движения средней частью туловища и хвостом.

Исследователи предполагают, что такой стиль плавания представляет собой переходную стадию между способом плавания ранних китов-амфибий, которые гребли лапами с перепонками и современными китами, использующими для плавания главным образом хвост.

Aegicetus — самый поздний обнаруженный протоцетид, и теперь у ученых есть возможность восстановить всю цепочку эволюции эоценовых китов.

"Ранние протоцетидные киты, жившие 47–41 миллионов лет назад, были пловцами, использующими лапы. Позже киты начали пользоваться хвостом, — приводятся в пресс-релизе университета слова профессора Джингериха. — Недавно обнаруженный ископаемый кит Aegicetus был промежуточным звеном и по времени жизни, и по форме, так как наряду с лапами уже имел больший и мощный позвоночный столб, заканчивающийся хвостом".

В сравнении с ранними китами, Aegicetus имеет более длинное тело и хвост, а также значительно редуцированные задние конечности, у которых отсутствовала прочная связь с позвоночником. Все это говорит о том, что он проводил больше времени в воде, чем на суше.

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