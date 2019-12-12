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Скелет древнего кита найден на участке будущей железной дороги-подхода к Крымскому мосту

Пешеходный кит: останки редчайшего древнего млекопитающего обнаружены в Египте

© Фото : Инфоцентр "Крымский мост"
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Ученые считают, что в середине эоцена — геологической эпохи, которая началась 56 и закончилась 33,9 миллиона лет назад, произошел переход от наземных предков китов к современным видам, проживающим в океане.

СУХУМ, 11 дек — Sputnik. Палеонтологи нашли в Египте окаменелости древнего кита-протоцетида возрастом 35 миллионов лет, который мог жить и в воде, и на суше, передает РИА Новости со ссылке журнале PLOS ONE.

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Некоторое время на Земле обитали переходные виды животных, которые еще не утратили конечности, позволяющие им передвигаться по суше, но уже хорошо плавали. Одной из таких форм были древние киты-амфибии, скелеты которых находят в Африке, Азии и Америке.

В 2007 году американские палеонтологи из Мичиганского университета нашли ранее неизвестный и самый молодой вид протоцетов — Aegicetus gehennae. Окаменелые кости двух особей были обнаружены в месте Вади-Аль-Хитан в Западной пустыне Египта, или "Долине китов", которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, известным регулярными находками хорошо сохранившихся скелетов доисторических китов.

Исследователи смогли восстановить две трети костей одного из скелетов и на основе этого описать морфологию и особенности образа жизни древнего животного.

Китовая акула
© Sputnik Associated Press
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Реконструированный скелет, по утверждению ученых, принадлежал самцу длиной около 3,7 метра и весом почти 900 килограммов. По словам руководителя исследования Филиппа Джингериха, Aegicetus отлично плавал, совершая волнообразные движения средней частью туловища и хвостом.

Исследователи предполагают, что такой стиль плавания представляет собой переходную стадию между способом плавания ранних китов-амфибий, которые гребли лапами с перепонками и современными китами, использующими для плавания главным образом хвост.

Aegicetus — самый поздний обнаруженный протоцетид, и теперь у ученых есть возможность восстановить всю цепочку эволюции эоценовых китов.

"Ранние протоцетидные киты, жившие 47–41 миллионов лет назад, были пловцами, использующими лапы. Позже киты начали пользоваться хвостом, — приводятся в пресс-релизе университета слова профессора Джингериха. — Недавно обнаруженный ископаемый кит Aegicetus был промежуточным звеном и по времени жизни, и по форме, так как наряду с лапами уже имел больший и мощный позвоночный столб, заканчивающийся хвостом".

В сравнении с ранними китами, Aegicetus имеет более длинное тело и хвост, а также значительно редуцированные задние конечности, у которых отсутствовала прочная связь с позвоночником. Все это говорит о том, что он проводил больше времени в воде, чем на суше.

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Теги:
палеонтология, археология, киты


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