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Разница есть: в Кремле сравнили политику Порошенко и Зеленского

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Дмитрий Песков указал, какая разница наблюдается в подходе к ситуации по Донбассу между Владимиром Зеленским и его предшественником Петром Порошенко.

СУХУМ, 16 дек - Sputnik.  Подходы к разрешению ситуации в Донбассе бывшего и действующего президентов Украины — Петра Порошено и Владимира Зеленского — отличаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Не дело Москвы каким-то образом разницу констатировать, хотя, безусловно, разница в подходах есть. Один президент начинал войну, новый президент — собственно, краеугольным камнем его предвыборных обещаний было завершение войны. И мы надеемся, что все это будет реализовано, мы надеемся, что Киев пройдет свою большую часть пути в плане реализации минских договоренностей", — заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле надеются, что все договоренности будут реализованы, и "Киев пройдет свою большую часть пути" в плане реализации минских соглашений.

© Sputnik / Владимир Астапкович
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После саммита в "нормандском формате", состоявшегося в Париже 9 декабря, Зеленский заявил, что некоторые положения минских соглашений необходимо изменить, так как ситуация в регионе поменялась за последние четыре года.

В частности, речь шла о пункте о передаче Киеву границы с Россией в Донбассе после проведения там местных выборов.

Зеленский отметил, что на месте Порошенко никогда бы подобное соглашение не подписал.

"Но мы как власть должны выполнять условия, на которые пошла власть в те времена", — добавил он.

Песков обратил внимание на то, что необходимо детально изучить законопроект о децентрализации, который президент Украины внес на рассмотрение Верховной рады. В документе, в частности, предлагается изменить административно-территориальное устройство страны и ввести институт префекта. При этом в тексте ничего не говорится об особом статусе Донбасса.

© Sputnik / Алексей Никольский
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Пресс-секретарь подчеркнул, что документ нужно "внимательно проанализировать" и проверить на соответствие Минским соглашениям и формуле Штайнмайера.

В ночь на 10 декабря в Париже завершилась встреча глав государств "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии. Стороны отметили позитивный характер прошедших переговоров. Однако каких-то значимых договоренностей достигнуто не было. В итоговом коммюнике подтверждена необходимость выполнения минских соглашений.

Лидеры договорились продолжить работу в нормандском формате и провести следующую встречу на высшем уровне через четыре месяца.

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Теги:
Донбасс, Украина, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Дмитрий Песков


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