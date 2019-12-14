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"Прорыва нет": Дмитрий Песков оценил итоги "нормандского саммита"

© Sputnik / Aleksey Nikolskyi
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20191214/1029023549/peskov-ocenil-itogi-normand-sammita.html

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" - России, Украины, Франции и Германии - состоялся в Париже 9 декабря. По итогам встречи лидеры приняли коммюнике, в котором подчеркнули приверженность Минским соглашениям.

СУХУМ, 14 дек — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что судьбоносного прорыва на саммите в "нормандском формате" не было.

© REUTERS / Alexander Ermochenko
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"Возобновился ли нормандский формат после изрядного перерыва - да, возобновился. Достигнут ли судьбоносный прорыв - нет", - сказал он в эфире Первого канала.

Ранее он отмечал, что участники встречи в Париже преследовали одну цель - возобновить после длительного перерыва работу в "нормандском формате", а также реальные усилия по поискам урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. По словам Пескова, в этом направлении были сделаны важные шаги, но предстоит сделать гораздо больше.

Согласно Минским соглашениям, к концу марта 2020 года должно состояться разведение сил в трех новых точках на линии соприкосновения в Донбассе. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня и обмен пленными по формуле "всех на всех".

Следующая встреча в "нормандском формате" должна пройти через четыре месяца.

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