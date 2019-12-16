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Каждый седьмой в мире: количество туристов в этом году перевалило за миллиард

© Sputnik / Алексей Филиппов
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Туризм — третья по доходам экспортная отрасль в мире. По состоянию на 2018 год доходы сектора оцениваются в один триллион 700 миллиардов долларов США. По этому показателю индустрия уступает только нефтегазовой и химической промышленности.

СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Туристы во всем мире за девять месяцев 2019 года совершили на четыре процента больше поездок, чем в прошлом году. Динамика сектора по-прежнему опережает темпы роста мировой экономики, сообщает АТОР.

По данным Всемирной туристской организации (UNWTO), в январе-сентябре 2019 года в мире зафиксировано один миллиард 100 миллионов международных туристских прибытий. Это на 43 миллиона больше, чем за тот же период прошлого года.

Несмотря на такие радужные показатели, в ходе летнего пикового сезона (июль-сентябрь) международный туризм показал относительно умеренные темпы роста.

Прогноз
© Sputnik / Томас Тхайцук
Более миллиона туристов посетили Абхазию в 2019 году

Среди причин, которые оказывают давление на отрасль, эксперты называют глобальный экономический спад, геополитическую напряженность и длительную неопределенность вокруг Brexit.

На долю международного туризма приходится 29 процентов мирового экспорта услуг и семь процентов общего экспорта. В некоторых регионах эти пропорции превышают среднемировые, особенно на Ближнем Востоке и в Африке, где туризм составляет более 50 процентов экспорта услуг и около девяти процентов экспорта в целом.

Самый высокий рост показали Австралия (+девять процентов), Япония (+восемь процентов) и Италия (+семь процентов), в то время как Китай, Великобритания и Соединенные Штаты зафиксировали снижение.

Средиземноморские направления были одними из самых сильных с точки зрения доходов как в Европе, так и в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

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Теги:
туризм


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