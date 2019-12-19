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Рекордное число журналистов: Путин проводит ежегодную пресс-конференцию

© Sputnik / Александр Вильф
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20191219/1029051561/Rekordnoe-chislo-zhurnalistov-Putin-provodit-ezhegodnuyu-press-konferentsiyu.html

Пятнадцатая по счету пресс-конференция Владимира Путина уже побила рекорд - по числу аккредитованных журналистов.

СУХУМ, 19 дек - Sputnik. В Москве началась ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. В этом году на мероприятие аккредитовано рекордное число журналистов – 1 895 человек.

Как долго продлится пресс-конференция, неизвестно, но транслирующие встречу Путина с журналистами телеканалы выделили на мероприятие в сетке вещания около трех часов.

В этот раз сотрудников СМИ попросили не приносить в зал, где проходит пресс-конференция, большие плакаты, размер которых превышает формат А3 (297×420 мм).  Большие плакаты мешают работе фотографов и операторов.

Также некоторые журналисты для привлечения внимания президента наряжаются в кокошники, пуховые платки и прочие наряды, просьбы Кремля отказаться от "маскарада" не поступало и в этом году.  

В прошлом году Владимир Путин ответил на 68 вопросов 53 журналистов. Пресс-конференция длилась 3 часа 43 минуты.

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Теги:
пресс-конференции, Пресс-конференция с Путиным, Владимир Путин


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