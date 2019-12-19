Путин о решении WADA по России: вопреки здравому смыслу и международному праву

СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) политическое, оно "не соответствует здравому смыслу и международному праву", заявил Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции в Москве.

Он подчеркнул, что Россия выступает за чистый спорт и готова помогать в разбирательствах WADA, если их претензии будут адресованы к конкретным нарушителям.

"WADA должна разбираться с конкретными людьми, если нет претензий к Олимпийскому комитету России (ОКР), - Россия должна выступать на играх под своим флагом", - сказал Путин.

Президент России отметил, что решение Всемирного антидопингового агентства по России противоречит принципам Олимпийской хартии.

Девятого декабря WADA приняло решение отстранить Россию от крупных международных соревнований и лишить кодекса соответствия Российское антидопинговое агентство.

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