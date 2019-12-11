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Российская пловчиха Ефимова о решении WADA: какие-то политические игры

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Чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова высказалась о решении Всемирного антидопингового агенства (WADA) на четыре года отстранить Россию от участия в международных соревнованиях.

Девятого декабря WADA приняло решение отстранить Россию и решить кодекса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Одной из причин является изменение базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

Чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова прокомментировала решение Всемирного антидопингового агентства.

"Этот вердикт кажется мне политизированным. Надо дисквалифицировать по факту, а не лишать всех возможности защищать честь своей страны. Это какие-то политические игры", — заявила она.

Спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе. При этом под угрозой также оказываются чемпионаты в России, которые должны были пройти в ближайшие четыре года.

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Теги:
Всемирное антидопинговое агентство, спорт, допинг


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