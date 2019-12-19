Путин: отказ любого лидера бывших республик СССР приехать на Парад Победы был бы ошибкой

Отказ от посещения Парада Победы в Москве на 9 Мая будет означать, что лидеры стран, которые входили в Советский Союз, не проявляют уважения к павшим, считает президент России.

СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Любой из лидеров республик бывшего СССР, который не приедет в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, совершит ошибку, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в Москве.

"Это их право, но если кто-то не приедет в силу каких-то сегодняшних особенностей наших межгосударственных отношений, думаю, что для них это было бы большой ошибкой. Потому что это будет означать, что они не проявляют должного уважения к тем людям, которые боролись и отдали свою жизнь за независимость их собственной Родины", - сказал Путин.

Отвечая на вопрос о роли Михаила Горбачева в развале СССР, президент России заявил, что не видит смысла в правовой оценке роли экс-президента СССР.

"Что касается правовой оценки, там действий Горбачева либо кого-то другого, ну, я не знаю, что это даст. Что это даст, я не понимаю, с точки зрения территориальной целостности - там все вопросы у нас решены, все документы подписаны. Чем поможет правовая оценка их действий, я не очень понимаю", - сказал он на большой пресс-конференции.

Пятнадцатая по счету пресс-конференция Владимира Путина проходит при рекордном количестве сотрудников СМИ, на мероприятие аккредитовались 1 895 человек.

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