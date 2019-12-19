Путин о Sputnik Эстония: нужно добиваться права работать в странах, которые боятся правды

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Эстония уголовным преследованием, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня".

СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг агентства Sputnik Эстония, журналистам которого власти Эстонии пригрозили уголовным преследованием.

"Надо добиваться возможности журналистам работать в тех странах, которые боятся правды, вашей информации, вашего влияния", - сказал Путин.

Власти России со своей стороны будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik в работе за рубежом.

"Вы делаете многое, попытки помешать вашей работе властями страны не должны остаться незамеченными", - заключил он.

Эстония - единственная из стран Балтии, в которой есть полноценная редакция и офис Sputnik. В коллектив входят 35 человек, 33 из них — граждане Эстонии, работающие по трудовым договорам с МИА "Россия сегодня". Ежемесячные налоговые платежи агентства в эстонский бюджет составляют почти 30 тысяч евро.

Как рассказывала ранее Симоньян, Sputnik нигде не сталкивается с такими проблемами, как в Эстонии.

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