Бастрыкин о расследовании стрельбы на Лубянке: примем исчерпывающие меры

СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в День работника органов безопасности на своей странице в "ВКонтакте" заявил, что для расследования стрельбы у здания ФСБ на Лубянке будут приняты исчерпывающие меры.
"Сегодня сотрудники и ветераны спецслужб органов безопасности России отмечают свой профессиональный праздник. Они стоят на страже безопасности национальных интересов РФ, защищая ее территориальную целостность, граждан и конституционный строй. На сотрудников органов государственной безопасности возложена ответственная задача - противостоять сложным и опасным вызовам нашего времени", - написал он.
По мнение Бастрыкина, такая работа требует "смелости, высоких моральных качеств, верности долгу". Председатель Следственного комитета подчеркнул, что сотрудники органов безопасности ежедневно рискуют своей жизнью, обеспечивая безопасность государства и рядовых граждан.
"Да, к сожалению, в наше мирное время произошла трагедия, в результате которой погиб сотрудник ФСБ России. Выражаю самые глубокие соболезнования родным погибшего сотрудника Федеральной службы безопасности. Заверяю, что следствием будут приняты исчерпывающие меры для того, чтобы детально установить причины и обстоятельства произошедшего", - резюмировал он.
При стрельбе погиб один сотрудник ФСБ. По данным Минздрава, еще пять человек пострадали, им оказывается медицинская помощь. Среди пострадавших есть один гражданский.
Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов ведет центральный аппарат Следственного комитета России.