Бастрыкин о расследовании стрельбы на Лубянке: примем исчерпывающие меры

Стрельба произошла около дома 12 на улице Большая Лубянка в центре Москвы в четверг вечером. При стрельбе погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек пострадали.

СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в День работника органов безопасности на своей странице в "ВКонтакте" заявил, что для расследования стрельбы у здания ФСБ на Лубянке будут приняты исчерпывающие меры.

"Сегодня сотрудники и ветераны спецслужб органов безопасности России отмечают свой профессиональный праздник. Они стоят на страже безопасности национальных интересов РФ, защищая ее территориальную целостность, граждан и конституционный строй. На сотрудников органов государственной безопасности возложена ответственная задача - противостоять сложным и опасным вызовам нашего времени", - написал он.

По мнение Бастрыкина, такая работа требует "смелости, высоких моральных качеств, верности долгу". Председатель Следственного комитета подчеркнул, что сотрудники органов безопасности ежедневно рискуют своей жизнью, обеспечивая безопасность государства и рядовых граждан.

"Да, к сожалению, в наше мирное время произошла трагедия, в результате которой погиб сотрудник ФСБ России. Выражаю самые глубокие соболезнования родным погибшего сотрудника Федеральной службы безопасности. Заверяю, что следствием будут приняты исчерпывающие меры для того, чтобы детально установить причины и обстоятельства произошедшего", - резюмировал он.

По информации ФСБ, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 на улице Большая Лубянка в центре Москвы в четверг вечером. Преступник действовал один, он был нейтрализован, его личность устанавливается.

При стрельбе погиб один сотрудник ФСБ. По данным Минздрава, еще пять человек пострадали, им оказывается медицинская помощь. Среди пострадавших есть один гражданский.

Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов ведет центральный аппарат Следственного комитета России.