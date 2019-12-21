СМИ: Apple создала секретную команду для разработки спутников

В специальную секретную команду Apple вошли инженеры из космической и спутниковой индустрий. Проект находится на ранней стадии и информацию о его судьбе не распространяют, он может быть отменен.

СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Компания Apple наняла специалистов для работы над спутниковой технологией, которая позволит связать интернет-сервисы напрямую с гаджетами, минуя сети операторов. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По сообщениям издания, проект поддержал СЕО компании Тим Кук, а направление возглавили Майкл Трела и Джон Фенвик, бывшие аэрокосмические инженеры и сотрудники Skybow Imaging. Компания, в которой они раньше работали, была сервисом спутниковых фотографий, ее купил Google в 2014 году.

Информация о том, собирается ли Apple создать собственные спутники или просто разрабатывает наземное оборудование, которое будет получать данные от уже запущенных спутников и передавать их на мобильные устройства, не уточняется.

Ранее СМИ сообщали, что в 2020-2021 годах американская компания выпустит iPhone SE 2 и еще четыре новые модели, а также, возможно, полностью уберет разъем для зарядки на самых дорогих моделях iPhone.

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