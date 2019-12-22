Лавров похвалил Трампа за прямоту обсуждения международных вопросов

Лавров 10 декабря совершил визит в США, в ходе которого провел переговоры с госсекретарем Майком Помпео и встретился с президентом Дональдом Трампом.

СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров похвалил президента США Дональда Трампа за прямоту в обсуждении международных вопросов, пишет РИА Новости.

"Мы неплохо знакомы, мне нравится, как президент Трамп обсуждает международные вопросы, вопросы двусторонних отношений. Он избегает каких-то двусмысленностей и старается говорить прямо то, что он думает. Это не всегда встречается среди политиков высшей категории, но это, на мой взгляд, весьма и весьма продуктивный подход", - заявил Лавров в эфире программы "Большая игра", фрагмент которой показали на Первом канале.

В эфире программы "Большая игра" на Первом канале он заявил, что в ходе недавней встречи с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером тот рассказал ему о своей книге, посвященной Китаю. В ней, в частности, говорилось, что идеальной для США будет ситуация, когда их отношения с Россией и Китаем будут лучше, чем отношения между Россией и Китаем.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Россия не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США.

"Мы не будем ухудшать наши отношения с Китаем только для того, чтобы американцы были счастливы, но сама идея, что нужно достигать своих целей через позитив, развивая сотрудничество, а не через санкции и ультиматумы, наверное, заслуживает как минимум признания", - сказал министр.

Во время визита Лаврова в США, который состоялся 10 декабря, стороны обсудили Сирию, Украину, Ливию, Афганистан и Венесуэлу. Также были затронуты вопросы стратегической стабильности, судьба СНВ-3 и ситуация вокруг КНДР.

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