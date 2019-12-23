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Строительство газопровода Северный поток-2

Санкции вынудили: суда, строившие "Северный поток – 2", покинули Балтийское море

© Nord Stream 2 / Axel Schmidt
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Ранее Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", немедленно прекратить строительство.

СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Швейцарская компания Allseas вывела из Балтийского моря суда, занимавшиеся укладкой газового трубопровода "Северный поток — 2", передает РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг.

По информации агентства, компания приняла решение не давать комментарии о том, на сколько будет отложен проект. По словам представителя компании, суда уже покинули Балтийское море.

Минфин США в ночь на субботу сообщил, что вступили в силу санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку труб, немедленно прекратить все работы.

© Фото : TurkStream
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Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила строительство.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" пройдет от побережья России через Балтийское море до Германии. Участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что по плану строительство завершится в 2019 году.

Против реализации проекта выступает Киев из-за опасений потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также Соединенные Штаты, которые продвигают в Евросоюз свой СПГ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы.

Российская сторона, в свою очередь, неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" абсолютно коммерческий и конкурентный, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

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Теги:
Россия, США, санкции, Северный поток


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