По закону о пиратстве: YouTube и "Яндекс.Видео" грозит вечная блокировка в России

Указанные сервисы регулярно отказываются удалять пиратский контент, в том числе нелегально размещенную литературу, что позволяет через суд добиться их вечной блокировки.

СУХУМ, 23 дек — Sputnik. Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве могут быть заблокированы в России, передает РИА Новости. VEVO YouTube назвал самые популярные клипы десятилетия

По информации издания, издательство "Эксмо" обратилось в суд с требованием удалить нелегальную аудиоверсию книги Лю Цысиня "Задача трех тел" с обоих ресурсов. Мосгорсуд удовлетворил иск в начале декабря, но аудиокнига до сих пор находится в свободном доступе и на "Яндекс.Видео", и на YouTube.

Генеральный директор Ассоциации по защите авторских прав в интернете Максим Рябыко заявил о готовности обратиться в суд и по другим незаконно размещенным на сервисах книгам.

"Если жалобы будут удовлетворены, мы сможем настаивать на вечной блокировке "Яндекс.Видео" и YouTube в России",— отметил Рябыко.

Представитель "Яндекса" от комментариев отказался, представитель Google (владелец YouTube) на запрос не ответил.

Российское законодательство допускает вечную блокировку ресурса, если сайт не отвечает на жалобы правообладателя. В первый раз интернет-страница попадает в реестр Роскомнадзора и блокируется до удаления пиратских материалов. При повторном нарушении правообладатель имеет право потребовать навсегда заблокировать ресурс.

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