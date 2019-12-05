Медведев рассказал о судьбе YouTube в России

Популярная телеведущая Анастасия Ивлеева задала премьеру вопрос о возможности блокировки видеосервиса на территории России.

"Ничего никто закрывать не собирается, и YouTube как был, так и останется, и те, кто зарабатывает на YouTubе, смогут зарабатывать", — сказал глава правительства России.

При этом Медведев уточнил, что многое зависит не от Москвы, а от политики самого видеосервиса, которая меняется. В частности, в коммерческой части и в разделе об авторских правах она становится более строгой, заключил премьер.

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