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Медведев рассказал о судьбе YouTube в России

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20191205/1028951276/Medvedev-rasskazal-o-sudbe-YouTube-v-Rossii.html

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в прямом эфире дал ежегодное итоговое интервью российским телеканалам.

Популярная телеведущая Анастасия Ивлеева задала премьеру вопрос о возможности блокировки видеосервиса на территории России.

"Ничего никто закрывать не собирается, и YouTube как был, так и останется, и те, кто зарабатывает на YouTubе, смогут зарабатывать", — сказал глава правительства России.

При этом Медведев уточнил, что многое зависит не от Москвы, а от политики самого видеосервиса, которая меняется. В частности, в коммерческой части и в разделе об авторских правах она становится более строгой, заключил премьер.

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