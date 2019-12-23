Лавров о санкциях против "Северного потока — 2": США наказывают союзников

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в правительственном часе в Совете Федерации. Тема выступления главы внешнеполитического ведомства — "Об актуальных проблемах внешней политики Российской Федерации".

СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров, реагируя на введение санкций США против проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", заявил, что после такого решения ни одно государство не должно сомневаться в ненадежности Вашингтона, передает РИА Новости.

"Когда уже ближайших союзников наказывают за то, что они решают свои экономические проблемы, задачи своей энергетической безопасности, я думаю, ни одна страна в мире теперь уже не должна сомневаться, что если что-то им обещают Соединенные Штаты, то их бросят в любой момент", - заявил Лавров.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что США "лишний раз продемонстрировали, что их дипломатия сводится прежде всего к устрашению, по большому счету, разными методами - санкциями, ультиматумами, угрозами". Лавров подчеркнул, что Москва не отойдет от своего внешнеполитического курса.

Министр отметил появление у ряда западных правительств придуманной концепции "порядка, основанного на правилах".

"Цель концепции - подменить общепризнанные нормы международного права набором собственных внешнеполитических установок, которые каждый раз варьируются в зависимости от политической конъюнктуры. По сути дела, запад хотел бы подменить коллективную работу в универсальных многосторонних форматах, прежде всего, в ООН келейными сходками, а принимаемые в их рамках решения навязывать всем остальным", - сказал министр.

По его мнению, "Россия как ответственное государство, постоянный член СБ ООН, препятствует воплощению этих деструктивных замыслов".

"Многим на западе это явно не по душе, равно как и наша внешняя политика в целом, поэтому на нас упорно пытаются повесить вину за чужие ошибки и просчеты, а по сути наказать за самостоятельность и независимость в международных делах", - отметил он.

"Сомнений быть не должно: никакое давление не заставит нас отойти от ориентира на отстаивание национальных интересов внешнеполитического курса, от защиты основополагающих принципов международного права, прежде всего, закрепленных в Уставе ООН. При любом развитии событий мы способны надежно защитить безопасность нашей страны, обеспечить согражданам уверенность в завтрашнем дне", - подчеркнул Лавров.

Минфин США в ночь на субботу сообщил, что вступили в силу санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку труб, немедленно прекратить строительство. Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу. В правительстве Германии заявили, что "отвергают подобные экстерриториальные санкции", направленные "против немецких и европейских компаний".

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" пройдет от побережья России через Балтийское море до Германии. Участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что по плану строительство завершится в 2019 году.

Против реализации проекта выступает Киев из-за опасений потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также Соединенные Штаты, которые продвигают в Евросоюз свой СПГ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы.

Российская сторона, в свою очередь, неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" абсолютно коммерческий и конкурентный, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

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