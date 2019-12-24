Власти Сочи объявили экстренное предупреждение из-за угрозы схода лавин

Объем снега в лавине может доходить до нескольких миллионов кубических метров. Однако опасными для жизни могут быть даже лавины объемом около пяти кубических метров.

СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Власти Сочи предупредили жителей города и туристов об опасности схода лавин в горах выше 1500 метров над уровнем моря

"В течение суток с вечера 24 по 25 декабря в горах сохраняется лавиноопасность", - говорится в сообщении на сайте администрации Сочи.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от выхода в горы.

В январе прошлого года года российские туристы погибли при сходе лавины на сочинском горном курорте. Трое мужчин катались на закрытой трассе горного курорта на Красной поляне на высоте 2300 метров, они ушли на территорию, где запрещено любое катание и спровоцировали сход лавины. В результате два человека оказались под лавиной, третий вызвал спасателей, но спасти жизни его товарищей не удалось.

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