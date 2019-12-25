Вопреки санкциям: в Крыму утвердили соглашение о сотрудничестве с Сирией

СУХУМ, 25 дек -Sputnik. Парламент Крыма ратифицировал соглашение между Совмином республики и Министерством экономики и внешней торговли Сирийской Арабской Республики. Документ утвержден сразу в двух чтениях.
Соглашением предусмотрено создание Крымско-Сирийского торгового дома, совместной судоходной компании для транспортировки товаров, организация ярмарок, выставок, обмен делегациями в разных отраслях.
Детализировать сотрудничество будет совместная рабочая группа, которая раз в год будет заседать попеременно в Крыму и Сирии.
Соглашение подписано на пять лет и будет продлеваться автоматически на этот же срок, если одна из сторон не заявит о намерении выйти из него за полгода до окончания срока действия.
"Утвердить соглашение между советом министров Республики Крым (Российская Федерация) и министерством экономики и внешней торговли Сирийской Арабской Республики о торгово-экономическом сотрудничестве", - говорится в принятом региональном законе.
В конце августа – начале сентября в Сирии находилась делегация из Крыма, которая приняла участие в Международной ярмарке в Дамаске. В рамках мероприятия состоялось подписание соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве.
Стороны договорились, что Крым будет поставлять в Сирию продукцию машиностроения и агропромышленного комплекса, а Сирия в Крым – удобрения, овощи и фрукты. Также ведутся переговоры о создании совместной судоходной компании.
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