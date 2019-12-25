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Флаги Сирии и России (справа налево)

Вопреки санкциям: в Крыму утвердили соглашение о сотрудничестве с Сирией

© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Sputnik Абхазия
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Документ предусматривает налаживание морских грузоперевозок между портами Латакии и Крыма, а также сотрудничество по широкому спектру торгово-экономических отношений. Соглашение было подписано в августе текущего года на Дамасской международной выставке.

СУХУМ, 25 дек -Sputnik. Парламент Крыма ратифицировал соглашение между Совмином республики и Министерством экономики и внешней торговли Сирийской Арабской Республики. Документ утвержден сразу в двух чтениях.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Соглашением предусмотрено создание Крымско-Сирийского торгового дома, совместной судоходной компании для транспортировки товаров, организация ярмарок, выставок, обмен делегациями в разных отраслях.

Детализировать сотрудничество будет совместная рабочая группа, которая раз в год будет заседать попеременно в Крыму и Сирии.

Соглашение подписано на пять лет и будет продлеваться автоматически на этот же срок, если одна из сторон не заявит о намерении выйти из него за полгода до окончания срока действия.

"Утвердить соглашение между советом министров Республики Крым (Российская Федерация) и министерством экономики и внешней торговли Сирийской Арабской Республики о торгово-экономическом сотрудничестве", - говорится в принятом региональном законе.

В конце августа – начале сентября в Сирии находилась делегация из Крыма, которая приняла участие в Международной ярмарке в Дамаске. В рамках мероприятия состоялось подписание соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве.

Стороны договорились, что Крым будет поставлять в Сирию продукцию машиностроения и агропромышленного комплекса, а Сирия в Крым – удобрения, овощи и фрукты. Также ведутся переговоры о создании совместной судоходной компании.

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Теги:
Дамаск (город), Сирия, Крым


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