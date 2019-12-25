Назван самый популярный смартфон в мире

Специалисты компании Counterpoint Research назвали десять самых продаваемых смартфонов в мире в третьем квартале.

СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Третий квартал 2019 года стал настоящим прорывом для iPhone XR, так как его популярность в мире возросла многократно, сообщает Counterpoint Research.

Он смог выйти на первое место среди прочих устройств и аналитики отметили, что три процента всех проданных смартфонов приходятся именно на эту модель.

Второе место ожидаемо за южнокорейским Samsung Galaxy A10. Он проигрывает лидеру всего половину процента.

Замыкает тройку популярнейших устройств еще одна модель от южнокорейского гиганта - A50. В этом случае объем продаж составляет почти два процента от всех реализованных телефонов в мире.

В десятку продаваемых смартфонов попал и iPhone 11. Его определили на пятое место, а вот за ним следует Oppo A9. Следом Samsung Galaxy A20.

В конце рейтинга остались исключительно китайские представители: Oppo A5s и A5, Xiaomi Redmi A7 и Huawei P30.

Данные о том, какой смартфон является самым популярным в Абхазии, отсутствуют.

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