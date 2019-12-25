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Назван самый популярный смартфон в мире

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Sputnik Абхазия
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Специалисты компании Counterpoint Research назвали десять самых продаваемых смартфонов в мире в третьем квартале.

СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Третий квартал 2019 года стал настоящим прорывом для iPhone XR, так как его популярность в мире возросла многократно, сообщает Counterpoint Research.

Он смог выйти на первое место среди прочих устройств и аналитики отметили, что три процента всех проданных смартфонов приходятся именно на эту модель.

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Второе место ожидаемо за южнокорейским Samsung Galaxy A10. Он проигрывает лидеру всего половину процента.

Замыкает тройку популярнейших устройств еще одна модель от южнокорейского гиганта - A50. В этом случае объем продаж составляет почти два процента от всех реализованных телефонов в мире.

В десятку продаваемых смартфонов попал и iPhone 11. Его определили на пятое место, а вот за ним следует Oppo A9. Следом Samsung Galaxy A20.

В конце рейтинга остались исключительно китайские представители: Oppo A5s и A5, Xiaomi Redmi A7 и Huawei P30.

Данные о том, какой смартфон является самым популярным в Абхазии, отсутствуют.

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Теги:
Apple, смартфоны


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